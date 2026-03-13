ЗМІ: Іран завдав ударів по центральній частині Ізраїлю

Ізраїль вночі атакував кілька контрольно-пропускних пунктів у Тегерані.

Ракети, запущені з Ірану, над Єрусалимом, 13 червня 2025 року.

Іран атакував балістичною ракетою центральну частину Ізраїлю. Зафіксовано щонайменше три місця падіння уламків ракети.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією рятувальних служб, уламки ракет, які впали після перехоплення або вибуху у повітрі, спричинили пожежі в кількох районах центрального Ізраїлю. Екстрені служби оперативно прибули на місця падіння та працюють над ліквідацією наслідків.

Повідомлень про постраждалих наразі немає. За даними ізраїльських медиків, ця атака стала вже п’ятою хвилею ракетних запусків з опівночі.

Водночас ЦАХАЛ заявив про успішні удари по цілях в Ірані. Зокрема, за інформацією військових, ізраїльські ВПС вночі атакували кілька контрольно-пропускних пунктів у Тегерані, які використовували члени іранського воєнізованого формування «Басідж».

У результаті ударів, за твердженням ізраїльської сторони, загинули кілька бійців цього формування, які чергували на блокпостах у столиці Ірану.

Як зазначається, аналогічна хвиля атак безпілотників по іранських об’єктах відбулася також у середу ввечері.