Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Президент Зеленський у Парижі зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану

Сторони обговорили ситуацію в Ірані та в регіоні загалом.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа провів зустріч зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві. 

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сторони детально обговорили ситуацію в Ірані та в регіоні загалом, а також американську операцію проти іранського режиму.

Президент Зеленський зазначив, що під час розмови Пахлаві та його команда поінформували про сигнали, які отримують зсередини Ірану щодо поточної ситуації в країні.

"Зустрівся в Парижі зі Спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві. Детально обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму. Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни", – написав Зеленський.

За словами президента, владна вертикаль в Ірані вже зазнала значних втрат. Він наголосив на важливості того, щоб іранський режим не отримав жодних переваг від нинішньої ситуації, а громадяни Ірану мали більше можливостей для захисту життя та визначення власного майбутнього.

Також сторони обговорили, яким чином міжнародний тиск і спільні дії можуть сприяти змінам у країні та покращенню ситуації для іранського народу.

Зеленський підкреслив, що координація з міжнародними партнерами залишається важливим фактором для стабільності в регіоні та підтримки демократичних процесів.

