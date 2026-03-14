Bloomberg: Іран дронами атакував нафтосховища у порту ОАЕ

Іран дронами атакував нафтосховища у Об’єднаних Арабських Еміратах. Там тимчасово призупинили усі операції з навантаження нафти.

Як пише Bloomberg, про це повідомили джерела, обізнані з ситуацією.

Навантаження сирої нафти та нафтопродуктів у порту Фуджейра, розташованому неподалік Ормузької протоки, було зупинено як запобіжний захід, поки оцінюють масштаби пошкоджень, повідомили співрозмовники.

За інформацією медіаофісу Фуджейри, безпілотник було перехоплено в цьому районі, однак падіння уламків спричинило пожежу. Повідомлень про постраждалих немає, а точне місце інциденту у заяві не уточнюється.

Атака сталася після того, як збройні сили США завдали ударів по військових об’єктах на іранському острові Харк, який є ключовим для експорту нафти Ірану. У відповідь Тегеран заявив, що будь-які атаки на нафтову та енергетичну інфраструктуру призведуть до ударів по енергетичних об’єктах у регіоні, пов’язаних зі США.

Фуджейра є важливим торговельним центром для сирої нафти та нафтопродуктів. Порт розташований на східному узбережжі ОАЕ між Оманською затокою та горами Хаджар, що дає суднам прямий вихід у відкрите море і дозволяє обходити вузьке місце Ормузької протоки.

Цей порт є одним із небагатьох терміналів у регіоні, який досі продовжує експорт. Там раніше вже повідомляли про ракетні загрози.