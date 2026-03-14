Трамп відхилив пропозиції щодо переговорів про припинення вогню з Іраном

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори для припинення війни з Іраном, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Тегеран також відкидає можливість перемир'я, доки тривають американо-ізраїльські авіаудари. Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пообіцяв тримати Ормузьку протоку перекритою, що вже спричинило рекордні перебої у постачанні нафти і стрибок цін на паливо у світі.

Оман та Єгипет намагалися виступити посередниками, проте Трамп зосереджений на продовженні операції «Епічна лють» для повного виснаження військового потенціалу Ірану.

Тегеран вимагає повної зупинки атак та виплати компенсацій. Керівництво КВІР (Корпусу вартових ісламської революції) вважає, що будь-який відступ зараз означатиме програш у війні.

У самому Вашингтоні точаться дискусії: частина радників Трампа закликає до швидкого завершення конфлікту через зростання цін на бензин напередодні проміжних виборів до Конгресу. Інші ж наполягають на повному знищенні ракетної та ядерної програм Ірану. Наразі Білий дім дотримується курсу на ескалацію, а сам Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що для дипломатії вже «надто пізно».