Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Світ

Трамп відхилив пропозиції щодо переговорів про припинення вогню з Іраном

Оман та Єгипет намагалися виступити посередниками.

Трамп відхилив пропозиції щодо переговорів про припинення вогню з Іраном
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори для припинення війни з Іраном, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Тегеран також відкидає можливість перемир'я, доки тривають американо-ізраїльські авіаудари. Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пообіцяв тримати Ормузьку протоку перекритою, що вже спричинило рекордні перебої у постачанні нафти і стрибок цін на паливо у світі.

Оман та Єгипет намагалися виступити посередниками, проте Трамп зосереджений на продовженні операції «Епічна лють» для повного виснаження військового потенціалу Ірану. 

Тегеран вимагає повної зупинки атак та виплати компенсацій. Керівництво КВІР (Корпусу вартових ісламської революції) вважає, що будь-який відступ зараз означатиме програш у війні.

У самому Вашингтоні точаться дискусії: частина радників Трампа закликає до швидкого завершення конфлікту через зростання цін на бензин напередодні проміжних виборів до Конгресу. Інші ж наполягають на повному знищенні ракетної та ядерної програм Ірану. Наразі Білий дім дотримується курсу на ескалацію, а сам Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що для дипломатії вже «надто пізно».

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies