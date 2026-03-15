Швейцарія закрила свій повітряний простір для літаків США, безпосередньо пов'язаних із війною в Ірані. Країна посилається на свій нейтралітет у збройних конфліктах.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Федеральний уряд у Берні відхилив два запити на проліт американських розвідлітаків над Швейцарією, ще три польоти, у тому числі два транспортні літаки, були схвалені.

У заяві наголошують, що подальші прольоти літаків США, кількість яких перевищує звичайну, будуть відхилені, якщо їхня мета не буде чітко визначена і якщо раптом вони пов'язані з війною в Ірані.

"Закон про нейтралітет забороняє сторонам конфлікту прольоти, які служать військовій меті", – йдеться у заяві.