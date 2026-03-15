Зеленський: російські політтехнологи допомагають уряду Угорщини в виборчому процесі

Нинішній уряд Угорщини поширює серед угорського суспільства антиукраїнські настрої. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

Це погано і для економіки, і для торговельних відносин, і для відносин обох народів, вважає він. Зеленський зазначив, що Україна не поширює негатив, ненависть і неповагу ні до людей Угорщини, ні до нацменшин, які мешкають на її території.

Натомість Угорщина вдається до таких методів і загалом послідовно виступала проти України на різних рівнях.

“Ми навіть не говоримо про блокування грошей для України – дворічної підтримки, блокування 20-го санкційного пакету. Чому? Тому що на рівні керівництва вони ж блокували майже всі пакети, це було ще до всіх цих історій із «Дружбою». Тому це послідовна політика сьогоднішнього керівництва в Угорщині. Вони просто приводи шукають постійно, щоб щось заблокувати і трошки підтримати Росію. Ніхто не може сказати, що буде якщо або коли зміниться керівництво Угорщини. Ми не впливаємо на цей вибір і не хочемо цього робити. Ми не займаємось якимись політичними технологіями всередині Угорщини. Чув відповідні меседжі, але доказів немає, це брехня. А «рускіє» політтехнологи цим займаються. Вони перебувають на території Угорщини і допомагають сьогоднішньому уряду у виборчому процесі”, – сказав президент.

Зеленський додав, що Україна працюватиме з будь-яким урядом Угорщини, з будь-якою людиною, яка хоче жити в мирі, а не блокувати європейський шлях.

Ми готові дружньо працювати, якщо ця людина не є союзником Путіна, саме держави-агресора”, – сказав він.

Стосовно зупиненого транзиту "Дружбою" через російські удари президент сказав, що це не впливає на світову ситуацію.

"Я не підривав «Дружбу». Це факт. І з цим ніхто не може сперечатися. «Дружбу» підірвали повітряні цілі, які зайшли з Російської Федерації. І не один раз. Є ж фіксація всіх процесів. І тому я сказав: якщо питання, що «Дружба» є частиною всього цього переговорного процесу щодо фінансового забезпечення і членства України в ЄС, то треба переходити до труби як до другого пункту. Перший пункт – Україну не блокують і далі кажуть умови. А вийшло так, що перестрибнули і кажуть: коли ви відремонтуєте? Спочатку самі прийміть рішення, що ви хочете купувати російську нафту. І тоді у вас поєднане рішення з Америкою на сьогодні. Не тільки з Америкою, а з багатьма країнами, які не дуже дотримуються нафтових санкцій проти Росії, а це Китай, Бразилія, Індія. Це просто моє ставлення до цього. Якщо це шантаж і така умова, то що я можу зробити? Я не можу без зброї залишити армію. Про всяк випадок можливу дату технічного відновлення «Дружби» ми дали: до двох місяців. Але я хочу, щоб усі розуміли, що дата – це другий пункт. Перший пункт: чи маємо ми в Європі право купувати і транзитувати російську нафту? " – сказав він.

Контекст

Російські удари цієї зими значно пошкодили нафтопровід "Дружба", яким російський енергоресурс продовжував надходити до Угорщини і Словаччини. На відновлення піде до двох місяців, але Угорщина заблокувала надання Україні 90 млрд євро кредиту, попри те, що раніше погодила його. Вона вимагає відновити "Дружбу" і транзит нафти.

Окрім того, країна викрала українських інкасаторів, два авто Ощадбанку і мільйони доларів готівки та євро і банківське золото, що перевозили її територією за угодою з австрійським Raiffeisen. Людей і авто країна повернула.