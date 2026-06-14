Розповідаємо про головні театральні події літа в регіонах, на які варто звернути увагу.

Серед найочікуваніших подій літа – фестиваль Viaduk в Івано-Франківську , Summer Opera Fest у Харкові та дитячо-молодіжний фестиваль «Чудасія» у Луцьку. Львівська опера представить нове прочитання «Фауста» Шарля Гуно у постановці Станіслава Мойсеєва, Харківська опера готує концерт-перформанс про Берлін, а Театр «Воскресіння» розпочинає масштабний проєкт адаптації репертуару для людей з порушеннями слуху та зору. Водночас театри продовжують активно працювати з міжнародними партнерами: нові вистави в Україні готують литовський режисер Андріус Дарела та німецький режисер Ян-Крістоф Гокель.

Перш ніж піти у відпустку, театри по всій Україні готують насичену літню програму прем’єр, фестивалів і спеціальних подій. У найближчі місяці глядачам запропонують нові постановки за творами Івана Франка, Івана Багряного, Марії Матіос, Сергія Жадана, Ернеста Гемінґвея, Мольєра та Альбера Камю, а також за текстами сучасних українських драматургів Лєни Лягушонкової та Олега Михайлова.

ТЕАТРИ НА ЛІНІЇ ФРОНТУ

Театр Куліша (Херсон)

Попри чергові пошкодження будівлі внаслідок російських обстрілів, Херсонський театр продовжує працювати в укритті та на сценах міст-партнерів. Театральний сезон колектив закриє прем’єрою «Старий і море».

Фото: з фейсбук-сторінки театру Херсонський театр на фестивалі 'ДІМ там де МИ'

Виставу за мотивами повісті американського письменника Ернеста Гемінґвея у поєднанні із творами української письменниці Альони Мовчан ставить Олександр Самусенко (донедавна – головний режисер Одеського театру Василька). Постановка осмислюватиме підрив Каховської ГЕС та досвід Херсонщини під час війни. Водночас, режисер Євген Скрипник із Кропивницького працює над постановкою п’єси Марини Смілянець «Собача будка», в якій будуть задіяні молоді актори. Влітку колектив театру також активно буде готуватися до проведення вересневого Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії».

Театр Щепкіна (Суми)

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Навесні театр відкрив новий безпечний сценічний простір «Штольня», облаштований у машинному відділенні будівлі. Першою прем'єрою нового майданчика стали «Емігранти» Славомира Мрожека у постановці Романа Козака, який зробив індустріальний простір частиною сценографії. Наступний показ відбудеться 24 червня.

Фото: Максим Криштоп Вистава 'Емігранти'

Ще однією прем’єрою травня у театрі на експериментальній сцені стала вистава для дітей «Чаклунка проти бешкетників» Оксани Леоненко, яку можна переглянути 20 і 21 червня. 16 червня з «Украденим щастям» театр поїде на фестиваль Viaduk до Івано-Франківська, а закриття сезону планує провести у форматі шоукейсу прем’єр: упродовж кількох днів на всіх сценічних майданчиках відбудуться покази нових постановок сезону. Влітку очільник театру Дмитро Некрасов продовжуватиме роботу над постановкою «Гамлета» за Шекспіром, прем’єру якої планують на початку нового театрального сезону.

Харківський театр ляльок

26 червня у Києві на фестивалі «Культ Києва» театр покаже виставу «Імперія маст дай» у постановці Оксани Дмітрієвої за п’єсою Оксани Гриценко «Я повернуся», яка присвячена темі депортації дітей з окупованих територій. У середині липня театр презентує проєкт «Казки братів Грімм» за п'єсою Лєни Лягушонкової.

Фото: надано театром Фото з майстерні, де діти роблять декорації до проєкту 'Казки братів Грімм'

Авторка відходить від звичного дитячого образу братів Грімм і поєднує їхні біографії зі знайомими казками та історичними контекстами. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Будинку Нюрнберга в Харкові. Режисерка Оксана Дмітрієва працює над виставою разом із художником Миколою Коломійцем та вихованцями студії AzaNiziMaza, серед яких є діти з інвалідністю. Вони створюють декорації та ляльок для майбутньої постановки, таким чином опрацьовуючи свої страхи та негативні емоції через сюрреалістичні образи.

Дім актора (Запоріжжя)

6 червня відбулася прем’єра хореографічної вистави «Щастя?» від Театру танцю в Запоріжжі. Це спроба осмислити п’єсу «Украдене щастя» через тіло, звук та емоцію. У постановці режисерка Тетяна Тізенберг, хореографка Дана Сарман та композитори Володимир Величко і Олег Лубенцов досліджують, чи здатна історія Івана Франка відгукуватися сучасній людині на рівні пам’яті, травми та тілесного досвіду.

Фото: надано автором

Вистава піднімає питання про свободу любити, про межі суспільного осуду, про зраду і відповідальність. Творці кажуть, що це не переказ, переосмислення чи осучаснення класики, а емоційний діалог з твором, спроба зрозуміти, що в цій історії досі болить нам сьогодні. Наступний показ – 14 червня.

Театр «Нафта» (Харків)

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Театр продовжує реалізовувати річний проєкт підтримки молодих театральних митців і мисткинь у Харкові «Нафтапрод» і 29, 30 червня запрошує на прем’єру «Блакитної вистави» від режисерки-переможниці другого кола програми Денізи Глезіної. Текст вистави створений з особистих роздумів, історій і снів команди вистави, а також на основі інтерв’ю з військовими та переселенцями. Драматургиня – Лєна Лягушонкова. У сценографії використають елементи liquid art – техніки створення рухомих образів за допомогою рідин і світла. Сценографи – Еміль Мамедов та Вікторія Назаренко. Проєкт підтримала Allianz Foundation.

Фото: Ігор Корчевський 'Блакитна вистава'

Паралельно команда продовжує освітню програму для українських театральних митців. Після воркшопів за участі британських і бельгійських митців у липні до Львова приїде відомий французький режисер і хореограф Жером Бель. Дводенний семінар для відібраних учасників відбудеться 21 і 22 липня.

Театр Шевченка (Харків)

12 і 13 червня колектив показав прем’єру вистави «Харківська абетка» за мотивами абетки Сергія Жадана, що була створена в рамках проєкту «Книга-мандрівка». В ній на кожну літеру алфавіту харківський письменник підібрав і описав знакові локальні явища, пам’ятки, установи, топоніми і видатних особистостей Харкова.

Фото: надано автором

Текст до вистави створив драматург Дмитро Терновий, режисером є Олександр Ковшун. Це буде просвітницька постановка для наймолодших глядачів про історію та сьогодення Харкова, переосмислення міських стереотипів і роль міста, яке після початку повномасштабної війни стало одним із символів української стійкості. Постановка поєднає ігровий формат і мультимедійні технології. Проєкт реалізовується за фінансової підтримки Будинку Нюрнберга в Харкові та Goethe-Institut Україна.

Театр Василька (Одеса)

26 червня колектив запрошує на прем’єру трагікомедії «Стерви не плачуть!» за мотивами п’єси Дона Нігро «Горгони» у постановці Романа Федосєєва.

Фото: instagram/Одеський український театр ім. В. Василька

Це історія про двох голлівудських акторок Рут і Мілдред, багаторічних професійних суперниць, чия ненависть одна до одної сильніша за жагу до слави. Події відбуватимуться на знімальному майданчику, який перетворять на місце “дуелі” у прямому ефірі. Це історія про те, що за блиском софітів часто ховаються розбиті серця, а справжнє життя починається там, де закінчується сценарій.

Театр Квітки (Харків)

26 червня в театрі відбудеться прем’єра вистави «Дон Жуан, або Кам'яний гість», режисером, автором інсценізації, художнього та музичного рішення якої є Віктор Єрмоленко.

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Фото: надано автором

Це буде переосмислення однойменного твору Мольєра про легендарного спокусника, який перетворив свободу на культ, поставив власні бажання вище за мораль, любов і відповідальність. Сценічний простір нагадуватиме шахову партію, де ролі постійно змінюються, а кожен хід лише наближає героїв до неминучої пастки.

Театр Шевченка (Чернігів)

21 і 25 червня театр запрошує на прем'єрні покази вистави «Сад Гетсиманський». Психологічну драму про радянські репресії за мотивами однойменного роману Івана Багряного ставить режисер Мірес Пенюшкевич.

Фото: надано автором

В центрі історії Андрій Чумак, якого арештовують без пояснень і кидають у замкнений простір, допитують, ламають волю і змушують підписати вигадане зізнання. Чоловік опиняється перед вибором – зрадити себе, щоб вижити, або залишитися на боці правди, ризикуючи всім. Також у червні-липні театр гастролюватиме у Рівному, Луцьку, Львові та Хмельницькому з виставами Андрія Бакірова «Молочайник» та «Вирій».

Харківська опера

2 червня на Loft Stage відбулась прем’єра дитячої опери «Казка Кларидського замку», поставлена за повістю Анатоля Франса «Бджілка». Авторкою лібрето, режисеркою і сценографкої є Ольга Тернова, музику написала Олена Пригункова. Це казкова історія про двох дітей, яких розлучають обставини, і їхню подорож додому крізь світ ундин та гномів.

Фото: надано автором Симфонія великого міста

24 червня і 7 липня у театрі відбудуться прем’єрні покази концерту-перформансу «Берлін. Симфонія великого міста». Він є продовженням серії, де слова оповідача та різножанрові твори композиторів різних епох і стилів поєднуюють в єдину розповідь про обране місто. Проєкт задуманий мистецтвознавцем Максом Розенфельдом, режисером Арменом Калояном і диригентом Юрієм Яковенком. А головною літньою подією театру стане Summer Opera Fest (3–10 липня), у програмі якого зберуть найпомітніші постановки сезону.

Open Theater (Харків)

Літній сезон Open Theater відкрив на майданчику «7йсклад» — просторі під відкритим небом, де театр цього літа гратиме просто серед міського життя та зони фудкорту.

Фото: надано автором

Першою стала фантастична комедія «Агент Ф'ючер. Місія: стрибок у минуле» режисера Віктора Єрмоленка про супергероя з майбутнього, який рятує Харків від інопланетянок. У липні театр також розпочне роботу над новою версією шекспірівського «Гамлета».

ТЕАТРИ В ТИЛУ

Франківський драмтеатр

З 15 по 21 червня театр проведе Міжнародний артфестиваль Viaduk. Протягом 7 днів покажуть 17 вистав від колективів з Києва, Львова, Харкова, Сум та Івано-Франківська. Це постановки Давида Петросяна, Максима Голенка, Оксани Дмітрієвої, Тамари Трунової, Івана Уривського, Ростислава Держипільського, Дмитра Богомазова, Дмитра Захоженка та інших режисерів. Також відбудуться виступи Святослава Вакарчука, Jamala, Onuka; покази фільмів; зустрічі з письменниками.

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Фото: надано автором

Паралельно театр працює над виставою «Станція “Перемога”» за п'єсою Олега Михайлова, яку ставить литовський режисер Андріус Дарела.

Театр Заньковецької (Львів)

13 і 14 червня на великій сцені театру – прем'єра музичної дефіляди до 770-річчя міста «Леополіс». Фантазії про «золоту добу Львова» написав драматург Олег Михайлов, історичним консультантом вистави є музикант, письменник і дослідник Ілько Лемко. Режисер Максим Голенко називає виставу подарунком місту та його мешканцям, театральною легендою про Львів, у якому хочеться жити, кохати і мріяти. Наступні покази заплановані на 25, 26 червня.

Фото: Світлана Благітко Вистава 'Леополіс'

Наступна прем’єра в театрі запланована на 10, 11, 12 липня. Це буде ревю Ukrainomania за текстами та біографією австрійського письменника Йозефа Рота. Вистава є копродукцією Театру Заньковецької та віденського Фолькстеатру, її ставить німецький режисер Ян-Крістоф Гокель. В основі проєкту – спільне дослідження постаті Йозефа Рота та його маршруту між Бродами, Львовом і Віднем.

Львівська опера

19 та 20 червня у театрі запланована премʼєра опери «Фауст» Шарля Гуно, однієї з найбільш популярних опер у світі. Створена за мотивами драми Гете, вона належить до найвідоміших творів французького оперного репертуару.

Фото: надано автором

Театр Леся Курбаса (Львів)

Це не перше звернення театру до «Фауста»: вистава була в репертуарі у 1940-х та 1960-х роках. Нове її прочитання готує режисер Станіслав Мойсеєв, керівник Київського Молодого театру, і це буде перший для нього досвід роботи з оперою. Диригентом виступить музичний керівник театру Іван Чередніченко, художнє оформлення створює Анна Шкрогаль. А 30 червня Львівська опера на сцені МЦКМ покаже київським глядачам оперуБориса Лятошинського у режисурі Івана Уривського.

На початку червня театр приймав японського перформера Ічіхару Акіхіто (Ічі) з легендарного театру Sankai Juku. Підсумком кількаденних майстеркласів для українських виконавців стало перформативне дійство біля Львівської опери. Також на початку червня Театр Курбаса став однією з локацій Резиденції ідей «Культурна спільнодія», простору для зустрічей, розмов і пошуку нових форматів взаємодії в культурі.

Фото: з фейсбук-сторінки театру Перформанс Ічіхару Акіхіто.

21 червня у Театрі Леся Курбаса відбудеться презентація вінілової платівки проєкту «Yuşan-Зілля», який об’єднує українську та кримськотатарську культурні традиції. Проєкт поєднує кримськотатарські та українські музичні традиції, поезію й розмову про дім, коріння, втрату та повернення до себе. Учасниками проєкту будуть співачка і акторка Наталія Рибка-Пархоменко, фольклорист і музикант Джеміль Каріков, музикантка Ніаль Халілова, читець і режисер проєкту

Андрій Водичев. Подія благодійна: усі кошти будуть передані на підтримку батальйону «Вовки Да Вінчі». У серпні театр розпочне роботу над постановкою «Сойчине крило» за Іваном Франком у режисурі Ірини Ципіної.

Театр «Воскресіння» (Львів)

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У червні театр вирушить до Румунії на Міжнародний театральний фестиваль у Тарговіште з вуличними виставами «Зустріти Просперо» та «Па-де-де». Паралельно колектив розпочав реалізацію проєкту «Воскресіння: театр без бар'єрів», підтриманого Українським культурним фондом.

Фото: з сайту театру Вистава 'Зустріти Просперо'

У його межах театр створить аудіоописи вистав, перекладе частину репертуару українською жестовою мовою та адаптує простір для людей із порушеннями зору і слуху. Також команда працює над новою виставою «Козак Мамай та ключі від Раю» Артема Вишневського – сімейною постановкою, що від початку створюється за принципами доступності. Вона буде поставлена в жанрі українського епосу. Керівником проєкту є Ксенія Федоришина.

Волинський театр ляльок

На 20 червня колектив запланував прем’єру вистави «Ґражда» за п’єсою Олега Михайлова, яку він написав на IV Лабораторії НСТДУ. Це буде історія про внутрішню боротьбу кожного героя зі своїм травматичним минулим. Постановку здійснює режисерка Ірина Ципіна, художнє оформлення створює Оксана Радкевич.

Фото: надано автором

26–28 червня Волинський театр ляльок запрошує підтримати юних акторів на ІІ Всеукраїнському театральному фестивалі для дітей та молоді «Чудасія». Цьогоріч у Луцьку зберуться колективи з різних регіонів України. Окрім вистав для дітей і дорослих, у програмі майстеркласи, екскурсії, неформальні зустрічі та обговорення з журі. Фестиваль має конкурсний формат, тож наприкінці відбудеться нагородження переможців.

Театр Старицького (Хмельницький)

30 і 31 травня театр провів Перший фестиваль ветеранських театрів Veteran Art Festival, який об’єднав колективи з Хмельницького, Києва, Рівного, Вінниці, Луцька та Чернігова. Фестиваль відкрила вистава «НАСскрізь» Хмельницького театру, у якій на сцену виходять ветерани російсько-української війни, зокрема й ті, хто зазнав важких поранень.

Фото: надано автором

25 та 28 червня у театрі відбудеться прем’єра вистави «Калігула» за Альбертом Камю у постановці Станіслава Садаклієва. Це історія про нищівну силу тиранії та про розпад імперії, яка досягла дна жорстокості. Постановка осмислює природу диктатури, влади та руйнівних наслідків безкарності.

Рівненський драмтеатр

6 червня у театрі відбулася прем’єра «Солодкої Дарусі» за однойменним романом Марії Матіос. Київська режисерка Анжеліка Чорнойван додала до вистави поезію Сергія Жадана та використала музику гурту «ДахаБраха».

Фото: надано автором Солодка Даруся

Постановка говорить про травму, мовчання та потребу бути почутим. У виставі задіяний практично увесь творчий склад театру – артисти драми, балету та оркестру, а одну з ролей виконує керівник театру Володимир Петрів, який вийшов на сцену як актор після 20-річної паузи. Це друга робота Анжеліки Чорнойван у Рівненському театрі: в репертуарі йде її вистава «Мами» за новелами Марії Матіос. Наступний показ «Солодкої Дарусі» – 7 липня. В кінці серпня театр планує гастролі з виставою «Мами» до Кропивницького.

Закарпатський драмтеатр

Закарпатський драмтеатр завершує 105-й сезон одразу трьома різножанровими прем'єрами. 21 і 28 червня на великій сцені покажуть казку «Дзеркало бажань» за п'єсою Дар'ї Піріч у постановці Любомира Геляса.

Фото: надано автором

Це історія про мрії та пригоди, а також про дивовижний світ, де бажання можуть змінити долю, а загадкове дзеркало приховує чимало таємниць. 23 і 24 червня на сцені-трюмі відбудеться прем'єра моновистави «Децима» за текстом Сергія Марена у режисурі Яни Богомолової – філософської історії про вибір, випадок і свободу. А 26 і 27 червня театр представить на малій сцені «Осінню історію» за п'єсою Альдо Ніколаї у постановці Михайла Фіщенка – щемливу комедію про самотність, кохання і бажання почати життя заново.

Театр Шевченка (Черкаси)

З червня 2026 року Черкаський театр Шевченка працює над створенням містичної феєрії за мотивами повісті Чарльза Дікенса «Різдвяна пісня в прозі». Режисеркою, авторкою інсценізації та лібрето є київська режисерка Катерина Чепура, художнє рішення створює Олег Татаринов, пластичне – Володимир Татарінов, музику – Олеся Оникієнко.

Фото: надане театром Репетиція вистави «Різдвяна пісня в прозі».

За словами Катерини Чепури, в основі майбутньої постановки – історія духовного переродження Ебенезера Скруджа, який знаходить шлях до людяності через турботу про іншу людину. Виставу створюють як містичну феєрію з елементами мюзиклу, розраховану не лише на дітей, а й на дорослих. Прем’єра запланована у наступному театральному сезоні.