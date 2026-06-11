Над стрічкою режисерки Каталіни Гомес також працювали авторка LB.ua Інна Варениця та фотографка LB.ua Зоряна Стельмах.

Фонд Gabo оголосив список із 50 номінантів на чотирнадцяту премію Gabo — найпрестижнішу нагороду в галузі журналістики іспанською та португальською мовами. У переліку є стрічка «За лаштунками війни» (Detrás de la guerra) колумбійської режисерки Каталіни Гомес про війну в Україні.

Над фільмом працювали оператори - журналістка, авторка LB.ua Інна Варениця та іспанський фотограф Рікардо Гарсіа Вілянова. Місцеві продюсери фільму - Ілля Дідик і фотографка LB.ua Зоряна Стельмах.

Документальна стрічка розповідає про молодих колумбійців, які воюють в Україні, про причини їхньої участі у війні за кордоном та реалії, з якими вони стикаються на фронті.

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Фото: Інна Варениця бекстейдж роботи над фільмом «За лаштунками війни» (Detrás de la guerra)

За словами Інни Варениці, військові з позивними «Качорро», «Рохо», «Тілін» і «Легенда» вступили до лав бригади Нацгвардії «Хартія». Хлопцям - від 18 до 25 років.

Під час одного з наступів «Рохо» гине і його побратими не змогли винести тіло з поля бою. «Тілін» наступає на міну і втрачає ногу. Після реабілітації він продовжує служити в «Хартії» і тренує новоприбулих іноземців.

Фото: Інна Варениця бекстейдж роботи над фільмом «За лаштунками війни» (Detrás de la guerra)

Фото: Інна Варениця бекстейдж роботи над фільмом «За лаштунками війни» (Detrás de la guerra)

Фото: Інна Варениця бекстейдж роботи над фільмом «За лаштунками війни» (Detrás de la guerra)

Левову частку матеріалу знімали у «Хартії». Також героями стрічки є бійці з Інтернаціонального легіону, 59-ої бригади та інших підрозділів.

Фільм вийшов на найбільшому колумбійському телеканалі «Каракол». Режисерка сподівається, що після номінації стрічку покажутьу колумбійських кінотеатрах.

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Каталіна Гомес також отримає на фестивалі окрему нагороду за видатні досягнення в журналістиці.

Фото: premioggm.org колумбійська режисерка Каталіна Гомес

Вона народилася в Колумбії, останні 20 років живе в Ірані. Від початку повномасштабного вторгнення РФ висвітлює події в Україні для іспаномовної версії каналу France 24.

Загалом цього року на премію подали 1 915 заявок із 20 країн у п'яти номінаціях.

Фіналістів у кожній категорії оголосять 25 червня.