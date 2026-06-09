Як нам укріпити мʼяку силу? На LBTalks підбили підсумки року роботи CultHub і обговорили виклики культурної дипломатії

Як нам укріпити мʼяку силу? На LBTalks підбили підсумки року роботи CultHub і обговорили виклики культурної дипломатії

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CultHub

В Україні вже стало нормою говорити, що культура це зброя. Але що це направду означає? Це метафора чи реальність? 

CultHub

8 червня в межах серії подій LBTalks говорили про виклики, які стоять перед культурними інституціями та Силами оборони, коли йдеться про когнітивний аспект війни. Про те, чи скоординували свої сили МЗС, Мінкульт, спецслужби та активісти, щоб не лише протидіяти багаторічному впливу росіян на міжнародну спільноту, але й проактивно репрезентувати Україну та її культуру в світі, говорили:

  • Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України
    Андрій Юсов
    Фото: Зоряна Стельмах
    Андрій Юсов
  • Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту 
    Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту
    Фото: Зоряна Стельмах
    Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту
  • Євген Нищук, міністер культури України в 2014, 2016-2019, гендиректор – художній керівник Театру Франка
    Євген Нищук
    Фото: Зоряна Стельмах
    Євген Нищук
  • Сергій Устенко, керівник компанії «Карпатська джерельна», партнер проєкту CultHub 
    Сергій Устенко
    Фото: Зоряна Стельмах
    Сергій Устенко
     
  • Микола Сєрга, український музикант, засновник і очільник проєкту “Культурний десант”
    Микола Сєрга
    Фото: Зоряна Стельмах
    Микола Сєрга

Під час події також представили ключові досягнення редакції CultHub протягом першого року роботи, коли рубрику очолювала Катерина Гладка. Зокрема, за цей через листи та звернення до Міністерства культури, посольств України в різних країнах, а також координацію із активістами вдалось сприяти скасуванню закордонних виступів російський виконавців, які активно підтримують президента РФ Путіна та агресію Росії проти України. 

Серед скасованих гастролей були, зокрема, виступи балерини Світлани Захарової, скрипаля Вадима Репіна, оперної виконавиці Анни Нетребко та інших. 

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Під час події 8 червня було представлено нову редакторку рубрики, Оксану Мамченкову

редакторка рубрики CultHub Оксана Мамченкова
Фото: Зоряна Стельмах
редакторка рубрики CultHub Оксана Мамченкова

Оксана Мамченкова – журналістка, редакторка працювала з ключовими українськими виданнями, керувала Премією імені Георгія Ґонґадзе, координувала проєкти в Українському ПЕН, а також в європейській журналістській мережі n-ost.

Детальніше про те, як нині працює Український інститут з аудиторіями в різних країнах світу, чи має стратегію на кілька років наперед, чи здійснюють українські спецслужби операції по просуванню українських наративів і чи знають насправді про українську культуру в світі, читайте незабаром в детальному репортажі з події на LB.ua.

Зліва-направо: Сергій Устенко, Андрій Юсов, Алім Алієв, Євген Нищук, Микола Сєрга і Соня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
Зліва-направо: Сергій Устенко, Андрій Юсов, Алім Алієв, Євген Нищук, Микола Сєрга і Соня Кошкіна

Сергій Устенко, керівник компанії «Карпатська джерельна», партнер проєкту CultHub
Фото: Зоряна Стельмах
Сергій Устенко, керівник компанії «Карпатська джерельна», партнер проєкту CultHub

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України
Фото: Зоряна Стельмах
Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України

Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту
Фото: Зоряна Стельмах
Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту

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Євген Нищук, міністр культури 2014, 2016-2019
Фото: Зоряна Стельмах
Євген Нищук, міністр культури 2014, 2016-2019

Микола Сєрга, засновник «Культурного десанту»
Фото: Зоряна Стельмах
Микола Сєрга, засновник «Культурного десанту»

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Алім Алієв і Євген Нищук (праворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
Алім Алієв і Євген Нищук (праворуч)

Микола Сєрга, засновник «Культурного десанту»
Фото: Зоряна Стельмах
Микола Сєрга, засновник «Культурного десанту»

Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту
Фото: Зоряна Стельмах
Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту

Євген Нищук, міністр культури 2014, 2016-2019
Фото: Зоряна Стельмах
Євген Нищук, міністр культури 2014, 2016-2019

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Фото: Зоряна Стельмах

Зліва-направо: Сергій Устенко, Андрій Юсов, Алім Алієв, Євген Нищук,
Фото: Зоряна Стельмах
Зліва-направо: Сергій Устенко, Андрій Юсов, Алім Алієв, Євген Нищук,

генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта
Фото: Зоряна Стельмах
генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта

Аліса Бондаренко, Менеджерка культурних проєктів Українського ПЕН
Фото: Зоряна Стельмах
Аліса Бондаренко, Менеджерка культурних проєктів Українського ПЕН

Вероніка Якимець, авторка LB
Фото: Зоряна Стельмах
Вероніка Якимець, авторка LB

кінопродюсер Олег Кохан
Фото: Зоряна Стельмах
кінопродюсер Олег Кохан

Ганна Устинова, Український ПЕН
Фото: Зоряна Стельмах
Ганна Устинова, Український ПЕН

Марина Безкоровайна - експертка з медіа, комунікацій
Фото: Зоряна Стельмах
Марина Безкоровайна - експертка з медіа, комунікацій

Ксенія Білаш, редакторка відділу 'Культура' LB.ua
Фото: Зоряна Стельмах
Ксенія Білаш, редакторка відділу 'Культура' LB.ua

Давид Петросян , театральний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
Фото: Зоряна Стельмах
Давид Петросян , театральний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

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Андрій Халпахчі, Гендиректор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість»
Фото: Зоряна Стельмах
Андрій Халпахчі, Гендиректор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість»

театральний режисер та продюсер Влад Троїцький
Фото: Зоряна Стельмах
театральний режисер та продюсер Влад Троїцький

Анастасія Образцова, УКФ
Фото: Зоряна Стельмах
Анастасія Образцова, УКФ

Олена Гончарук, Довженко-центр
Фото: Зоряна Стельмах
Олена Гончарук, Довженко-центр

Тетяна Олійник, очільниця проєкту UREHERIT урбаністичної коаліції Розквіт
Фото: Зоряна Стельмах
Тетяна Олійник, очільниця проєкту UREHERIT урбаністичної коаліції Розквіт

радник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці Дмитро Золотухін
Фото: Зоряна Стельмах
радник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці Дмитро Золотухін

Лілія Млинарич — організатор фестивалю Jazz Koktebel, управлінець і бізнес-консультант.
Фото: Зоряна Стельмах
Лілія Млинарич — організатор фестивалю Jazz Koktebel, управлінець і бізнес-консультант.

шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Андрій Різоль, продюсер, голова правління асоціації ‘Дивись українське!’
Фото: Зоряна Стельмах
Андрій Різоль, продюсер, голова правління асоціації ‘Дивись українське!’

директор-художній керівник Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка Ростислав Держипільський
Фото: Зоряна Стельмах
директор-художній керівник Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка Ростислав Держипільський

Neivanmade,Культурні сили України
Фото: Зоряна Стельмах
Neivanmade,Культурні сили України

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Тамара Трунова, режисерка
Фото: Зоряна Стельмах
Тамара Трунова, режисерка

Глава ТПП Геннадій Чижиков
Фото: Зоряна Стельмах
Глава ТПП Геннадій Чижиков

культурна менеджерка, журналістка та громадська діячка, лідерка проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна
Фото: Зоряна Стельмах
культурна менеджерка, журналістка та громадська діячка, лідерка проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Євген Нищук, Соня Кошкіна і Геннадій Чижиков
Фото: Зоряна Стельмах
Євген Нищук, Соня Кошкіна і Геннадій Чижиков

Євген Нищук, Ігор Швайка і Геннадій Заболотний (ліворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
Євген Нищук, Ігор Швайка і Геннадій Заболотний (ліворуч)

Ксенія Білаш, редакторка відділу 'Культура' LB.ua
Фото: Зоряна Стельмах
Ксенія Білаш, редакторка відділу 'Культура' LB.ua

Геннадій Чижиков, Тамара Трунова і Влад Троїцький
Фото: Зоряна Стельмах
Геннадій Чижиков, Тамара Трунова і Влад Троїцький

Фото: Зоряна Стельмах

Сергій Устенко, Ксенія Білаш, Соня Кошкіна і Оксана Мамченкова
Фото: Зоряна Стельмах
Сергій Устенко, Ксенія Білаш, Соня Кошкіна і Оксана Мамченкова

Соня Кошкіна і Євген Нищук
Фото: Зоряна Стельмах
Соня Кошкіна і Євген Нищук

Зліва-направо: Сергій Устенко, Андрій Юсов, Алім Алієв, Соня Кошкіна, Євген Нищук, Оксана Мамченкова і Ксенія Білаш
Фото: Зоряна Стельмах
Зліва-направо: Сергій Устенко, Андрій Юсов, Алім Алієв, Соня Кошкіна, Євген Нищук, Оксана Мамченкова і Ксенія Білаш

Ксенія Білаш, Соня Кошкіна і Оксана Мамченкова (праворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
Ксенія Білаш, Соня Кошкіна і Оксана Мамченкова (праворуч)

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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