В Україні вже стало нормою говорити, що культура це зброя. Але що це направду означає? Це метафора чи реальність?

8 червня в межах серії подій LBTalks говорили про виклики, які стоять перед культурними інституціями та Силами оборони, коли йдеться про когнітивний аспект війни. Про те, чи скоординували свої сили МЗС, Мінкульт, спецслужби та активісти, щоб не лише протидіяти багаторічному впливу росіян на міжнародну спільноту, але й проактивно репрезентувати Україну та її культуру в світі, говорили:

Андрій Юсов , представник Головного управління розвідки Міноборони України Фото: Зоряна Стельмах Андрій Юсов

, представник Головного управління розвідки Міноборони України Алім Алієв , заступник генерального директора Українського інституту Фото: Зоряна Стельмах Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту

, заступник генерального директора Українського інституту Євген Нищук , міністер культури України в 2014, 2016-2019, гендиректор – художній керівник Театру Франка Фото: Зоряна Стельмах Євген Нищук

, міністер культури України в 2014, 2016-2019, гендиректор – художній керівник Театру Франка Сергій Устенко , керівник компанії «Карпатська джерельна», партнер проєкту CultHub Фото: Зоряна Стельмах Сергій Устенко

, керівник компанії «Карпатська джерельна», партнер проєкту CultHub Микола Сєрга, український музикант, засновник і очільник проєкту “Культурний десант” Фото: Зоряна Стельмах Микола Сєрга

Під час події також представили ключові досягнення редакції CultHub протягом першого року роботи, коли рубрику очолювала Катерина Гладка. Зокрема, за цей через листи та звернення до Міністерства культури, посольств України в різних країнах, а також координацію із активістами вдалось сприяти скасуванню закордонних виступів російський виконавців, які активно підтримують президента РФ Путіна та агресію Росії проти України.

Серед скасованих гастролей були, зокрема, виступи балерини Світлани Захарової, скрипаля Вадима Репіна, оперної виконавиці Анни Нетребко та інших.

Реклама

Під час події 8 червня було представлено нову редакторку рубрики, Оксану Мамченкову.

Фото: Зоряна Стельмах редакторка рубрики CultHub Оксана Мамченкова

Оксана Мамченкова – журналістка, редакторка працювала з ключовими українськими виданнями, керувала Премією імені Георгія Ґонґадзе, координувала проєкти в Українському ПЕН, а також в європейській журналістській мережі n-ost.

Детальніше про те, як нині працює Український інститут з аудиторіями в різних країнах світу, чи має стратегію на кілька років наперед, чи здійснюють українські спецслужби операції по просуванню українських наративів і чи знають насправді про українську культуру в світі, читайте незабаром в детальному репортажі з події на LB.ua.

Фото: Зоряна Стельмах Зліва-направо: Сергій Устенко, Андрій Юсов, Алім Алієв, Євген Нищук, Микола Сєрга і Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Устенко, керівник компанії «Карпатська джерельна», партнер проєкту CultHub

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України

Фото: Зоряна Стельмах Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах Євген Нищук, міністр культури 2014, 2016-2019

Фото: Зоряна Стельмах Микола Сєрга, засновник «Культурного десанту»

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Алім Алієв і Євген Нищук (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Микола Сєрга, засновник «Культурного десанту»

Фото: Зоряна Стельмах Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту

Фото: Зоряна Стельмах Євген Нищук, міністр культури 2014, 2016-2019

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Зліва-направо: Сергій Устенко, Андрій Юсов, Алім Алієв, Євген Нищук,

Фото: Зоряна Стельмах генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта

Фото: Зоряна Стельмах Аліса Бондаренко, Менеджерка культурних проєктів Українського ПЕН

Фото: Зоряна Стельмах Вероніка Якимець, авторка LB

Фото: Зоряна Стельмах кінопродюсер Олег Кохан

Фото: Зоряна Стельмах Ганна Устинова, Український ПЕН

Фото: Зоряна Стельмах Марина Безкоровайна - експертка з медіа, комунікацій

Фото: Зоряна Стельмах Ксенія Білаш, редакторка відділу 'Культура' LB.ua

Фото: Зоряна Стельмах Давид Петросян , театральний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Халпахчі, Гендиректор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість»

Фото: Зоряна Стельмах театральний режисер та продюсер Влад Троїцький

Фото: Зоряна Стельмах Анастасія Образцова, УКФ

Фото: Зоряна Стельмах Олена Гончарук, Довженко-центр

Фото: Зоряна Стельмах Тетяна Олійник, очільниця проєкту UREHERIT урбаністичної коаліції Розквіт

Фото: Зоряна Стельмах радник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці Дмитро Золотухін

Фото: Зоряна Стельмах Лілія Млинарич — організатор фестивалю Jazz Koktebel, управлінець і бізнес-консультант.

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Різоль, продюсер, голова правління асоціації ‘Дивись українське!’

Фото: Зоряна Стельмах директор-художній керівник Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка Ростислав Держипільський

Фото: Зоряна Стельмах Neivanmade,Культурні сили України

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах Тамара Трунова, режисерка

Фото: Зоряна Стельмах Глава ТПП Геннадій Чижиков

Фото: Зоряна Стельмах культурна менеджерка, журналістка та громадська діячка, лідерка проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Євген Нищук, Соня Кошкіна і Геннадій Чижиков

Фото: Зоряна Стельмах Євген Нищук, Ігор Швайка і Геннадій Заболотний (ліворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Ксенія Білаш, редакторка відділу 'Культура' LB.ua

Фото: Зоряна Стельмах Геннадій Чижиков, Тамара Трунова і Влад Троїцький

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Устенко, Ксенія Білаш, Соня Кошкіна і Оксана Мамченкова

Фото: Зоряна Стельмах Соня Кошкіна і Євген Нищук

Фото: Зоряна Стельмах Зліва-направо: Сергій Устенко, Андрій Юсов, Алім Алієв, Соня Кошкіна, Євген Нищук, Оксана Мамченкова і Ксенія Білаш