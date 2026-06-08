Два українських фільми стали переможцями Краківського кінофестивалю

На 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі перемогу здобули короткометражна стрічка "Пасхальний день" та документальна "Тиха повінь", повідомляє Суспільне Культура.

Нагороду за найкращий європейський фільм в категорії короткометражних фільмів присудили стрічці "Пасхальний день" режисера Миколи Засєєва.

"Потрібна справді виняткова чуйність і тонкість, щоб торкнутися такої похмурої теми, водночас витягнувши гумор і людяність із трагічного досвіду воєнного часу", — зазначило журі.

Кадр зі стрічки Миколи Засєєва "Пасхальний день"

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Стрічка розповідає історію, що відбувається у Великодню неділю в Києві. Вулицями повільно їздять двоє чоловіків з територіального центру комплектування. Вони придивляються до чоловіків, яких можуть призвати на службу, і їхній шлях перетинається з юнаком, що вийшов з дому за кормом для кота. Стрічка потрапила до списку номінантів кінопремії "Золота дзиґа 2026".

Микола Засєєв — режисер і сценарист, чия перша короткометражка "Фаза" отримала номінацію на премію "Золота дзиґа" у 2022 році. Нині він працює над створенням альманаху короткометражних фільмів, сюжети яких натхненні "Пасхальним днем".

Нагороду "Срібний ріг" для режисера фільму "високої художньої цінності" було присуджено Дмитру Сухолитку-Собчуку за "Тиху повінь".

"Нас глибоко зворушило те, як фільм з непохитною художньою суворістю та вірою в людство передає красу простих жестів, навіть у найпохмуріші години війни. Випікання хліба стає метафорою самого акту кіновиробництва: вправи на терпіння, наполегливість та солідарність, що розгортається з часом, живлячи надію на кращий світ", — йдеться в обґрунтуванні журі.

Кадр із фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука "Тиха повінь"

Фільм висвітлює історію про пацифістську релігійну громаду на Дністрі, яка живе на землі, що колись перетинала лінія фронту двох світових воєн. Їхнє спокійне життя, наповнене дитячим сміхом, регулярно переривається повенями та війною. Стрічка вже отримала нагороду за найкращу операторську роботу на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA в Амстердамі.

Дмитро Сухолиткий-Собчук — режисер, чия дебютна повнометражна кінострічка "Памфір" увійшла у перелік найкращих фільмів 2023 року від The Guardian. Він підписав контракт з американським кіноагентом Джуелом Россом, який працює із Баррі Дженкінсом (режисер фільму "Місячне сяйво", що отримав три премії "Оскар" та зараз знімає приквел до "Короля Лева" для Disney).