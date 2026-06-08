Культурні інституції України та Франції домовились про довготривалу співпрацю

П’ятнадцять провідних французьких діячів культури, серед яких режисер Жак Одіар (“Брати Сістерз”, “Емілія Перес”), письменниця Майліс де Керанґаль, керівники великих культурних центрів і видавництв відвідали Київ наприкінці травня.
Візит делегації був організований у співпраці Українського інституту та Французького інституту в Україні і став продовженням Сезону України у Франції, що тривав протягом зими-весни 2025-2026 років.
За підсумками зустрічей був підписаний Маніфест, який має на меті розвинути налагоджені звʼязки та поглибити співпрацю. Зокрема, в документі йдеться про роботу в чотирьох напрямках:
- створення мережі спільних просторів для здатності реагувати на надзвичайні ситуації;
- структуризація професійних обмінів і навчань між колегами для спільного осмислення змін професій перед культурними, соціальними та кліматичними викликами;
- продовження мистецьких співпраць через регулярні програми між нашими просторами, щосприяють мобільності митців між двома країнами;
- європейське закріплення через співпрацю з партнерськими державами.
Водночас підписанти маніфесту працюють над графіком заходів. Зокрема, планується подія в межах програми “Бурж 2028 — Європейська столиця культури”.
Серед підписантів Маніфесту – 25 представників і представниць українських та французьких інституцій. Зокрема, серед підписантів є президентка Французького інститут Ева Нгуєн Бінь, генеральної директорки культурного центру Les Champs Libres (Ренн) Корінн Пулен, директорка Мистецького Арсеналу Олеся-Островська-Люта, директор Українського інституту Володимир Шейко. Також до Маніфесту долучились представники культурних центрів у Ренні, Ліоні, Монпельє, Нанті, Парижі, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Києві та інших.
Нагадаємо, Сезону України у Франції тривав із грудня 2025-го до березня 2026 року і став однією з найбільших культурних подій у франко-українських відносинах за останні десятиліття.
Сезон охопив різні сектори: літературу, кіно, музику, цифрове мистецтво, культурну спадщину, фотографію та перформативні мистецтва.
Серед ключових подій Сезону України у Франції були:
- Урочисте відкриття у Театрі де ля Вілль в Парижі за участі Першої леді України Олени Зеленської, акторки Жульєт Бінош, французьких та українських митців і інтелектуалів;
- Перша у Франції ретроспектива фільмів режисера Олександра Довженка у Французькій сінематеці;
- Зустріч міністрів культури Франції та України щодо захисту та відбудови культурної спадщини за участі Міжнародного альянсу захисту культурної спадщині в зоні конфліктів ALIPH Foundation;
- Присвоєння Валентину Сильвестрову статусу почесного доктора Університету Париж VIII, де він отримав символічний подарунок – копію руки Шопена авторства Огюста Родена;
- Співпраця між містами-побратимами: Лілль і Харків, Тулуза і Київ, та регіонами О-де-Франс і Дніпропетровщиною
- зустрічі у Théâtre de la Concorde в Парижі з правозахисниками та захисниками міжнародного правосуддя, зокрема Олександрою Матвійчук та Максимом Буткевичем, а також із журналістами Ремі Урданом і Маріз Бурго.