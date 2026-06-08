Культурні інституції України та Франції домовились про довготривалу співпрацю

Документ підписали під час Книжкового Арсеналу в Києві

П’ятнадцять провідних французьких діячів культури, серед яких режисер Жак Одіар (“Брати Сістерз”, “Емілія Перес”), письменниця Майліс де Керанґаль, керівники великих культурних центрів і видавництв відвідали Київ наприкінці травня.

Візит делегації був організований у співпраці Українського інституту та Французького інституту в Україні і став продовженням Сезону України у Франції, що тривав протягом зими-весни 2025-2026 років.

За підсумками зустрічей був підписаний Маніфест, який має на меті розвинути налагоджені звʼязки та поглибити співпрацю. Зокрема, в документі йдеться про роботу в чотирьох напрямках:

створення мережі спільних просторів для здатності реагувати на надзвичайні ситуації;

структуризація професійних обмінів і навчань між колегами для спільного осмислення змін професій перед культурними, соціальними та кліматичними викликами;

продовження мистецьких співпраць через регулярні програми між нашими просторами, щосприяють мобільності митців між двома країнами;

європейське закріплення через співпрацю з партнерськими державами.

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Водночас підписанти маніфесту працюють над графіком заходів. Зокрема, планується подія в межах програми “Бурж 2028 — Європейська столиця культури”.

Серед підписантів Маніфесту – 25 представників і представниць українських та французьких інституцій. Зокрема, серед підписантів є президентка Французького інститут Ева Нгуєн Бінь, генеральної директорки культурного центру Les Champs Libres (Ренн) Корінн Пулен, директорка Мистецького Арсеналу Олеся-Островська-Люта, директор Українського інституту Володимир Шейко. Також до Маніфесту долучились представники культурних центрів у Ренні, Ліоні, Монпельє, Нанті, Парижі, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Києві та інших.

Нагадаємо, Сезону України у Франції тривав із грудня 2025-го до березня 2026 року і став однією з найбільших культурних подій у франко-українських відносинах за останні десятиліття.

Сезон охопив різні сектори: літературу, кіно, музику, цифрове мистецтво, культурну спадщину, фотографію та перформативні мистецтва.

Серед ключових подій Сезону України у Франції були: