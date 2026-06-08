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Культурні інституції України та Франції домовились про довготривалу співпрацю

Документ підписали під час Книжкового Арсеналу в Києві

CultHub
Культурні інституції України та Франції домовились про довготривалу співпрацю
Ева Нгуєн Бінь і Володимир Шейко на Книжковому Арсеналі
Фото: Надано Українським інститутом

П’ятнадцять провідних французьких діячів культури, серед яких режисер Жак Одіар (“Брати Сістерз”, “Емілія Перес”), письменниця Майліс де Керанґаль, керівники великих культурних центрів і видавництв відвідали Київ наприкінці травня. 

Візит делегації був організований у співпраці Українського інституту та Французького інституту в Україні і став продовженням Сезону України у Франції, що тривав протягом зими-весни 2025-2026 років. 

За підсумками зустрічей був підписаний Маніфест, який має на меті розвинути налагоджені звʼязки та поглибити співпрацю. Зокрема, в документі йдеться про роботу в чотирьох напрямках:

  • створення мережі спільних просторів для здатності реагувати на надзвичайні ситуації;
  • структуризація професійних обмінів і навчань між колегами для спільного осмислення змін професій перед культурними, соціальними та кліматичними викликами;
  • продовження мистецьких співпраць через регулярні програми між нашими просторами, щосприяють мобільності митців між двома країнами;
  • європейське закріплення через співпрацю з партнерськими державами.
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Водночас підписанти маніфесту працюють над графіком заходів. Зокрема, планується подія в межах програми “Бурж 2028 — Європейська столиця культури”.

Серед підписантів Маніфесту – 25 представників і представниць українських та французьких інституцій. Зокрема, серед підписантів є президентка Французького інститут Ева Нгуєн Бінь, генеральної директорки культурного центру Les Champs Libres (Ренн) Корінн Пулен, директорка Мистецького Арсеналу Олеся-Островська-Люта, директор Українського інституту Володимир Шейко. Також до Маніфесту долучились представники культурних центрів у Ренні, Ліоні, Монпельє, Нанті, Парижі, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Києві та інших. 

Нагадаємо, Сезону України у Франції тривав із грудня 2025-го до березня 2026 року і став однією з найбільших культурних подій у франко-українських відносинах за останні десятиліття.

Сезон охопив різні сектори: літературу, кіно, музику, цифрове мистецтво, культурну спадщину, фотографію та перформативні мистецтва.

Серед ключових подій Сезону України у Франції були:

  • Урочисте відкриття у Театрі де ля Вілль в Парижі за участі Першої леді України Олени Зеленської, акторки Жульєт Бінош, французьких та українських митців і інтелектуалів;
  • Перша у Франції ретроспектива фільмів режисера Олександра Довженка у Французькій сінематеці;
  • Зустріч міністрів культури Франції та України щодо захисту та відбудови культурної спадщини за участі Міжнародного альянсу захисту культурної спадщині в зоні конфліктів ALIPH Foundation;
  • Присвоєння Валентину Сильвестрову статусу почесного доктора Університету Париж VIII, де він отримав символічний подарунок – копію руки Шопена авторства Огюста Родена;
  • Співпраця між містами-побратимами: Лілль і Харків, Тулуза і Київ, та регіонами О-де-Франс і Дніпропетровщиною
  • зустрічі у Théâtre de la Concorde в Парижі з правозахисниками та захисниками міжнародного правосуддя, зокрема Олександрою Матвійчук та Максимом Буткевичем, а також із журналістами Ремі Урданом і Маріз Бурго.
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