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Помер актор Ентоні Гед, відомий ролями у серіалах про Баффі та Теда Лассо

Про смерть батька повідомили дві доньки зірки, які теж є акторками.

Помер актор Ентоні Гед, відомий ролями у серіалах про Баффі та Теда Лассо
Ентоні Гед у ролі Руперта Джайлза

Британський актор Ентоні Гед, який здобув світову популярність завдяки ролі Руперта Джайлза у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів", помер у 72-річному віці від ускладнень пневмонії.

Як пише BBC, про смерть зірки стало відомо з повідомлення двох доньок Геда Дейзі та Емілі, які також обрали для себе кар'єру в кіно і театрі. Дружина актора Сара Фішер померла за півроку до чоловіка, у грудні 2025-ого.

Ентоні Гед був майстром ролей другого плану у серіалах: окрім "Баффі", він також грав у "Мерліні" і сатиричному шоу "Маленька Британія". Одна з останніх помітних ролей британця - Руперт Менніон у популярній спортивній комедії "Тед Лассо".

За дивним збігом обставин це вже третя за трохи більше року смерть когось з акторського складу "Баффі - винищувачки вампірів". У лютому 2025-го не стало Мішель Трахтенберг, а буквально у березні цього року помер 54-річний Ніколас Брендон

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