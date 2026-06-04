Роботи української ілюстраторки відібрали до довгого списку World Illustration Awards

Марія Фоя – ілюстраторка з Києва, яка співпрацює з багатьма медіа, видавцями та компаніями, серед яких видання The Guardian, Die Zeit, The New York Times, The New Statesman, а також ЦУМ в Києві.

До довгого списку World Illustration Awards цьогоріч відібрано її ілюстрацію, створену для публікації Die Zeit, присвяченій булінгу в школах.

Фото: Марія Фоя Ілюстрація для матеріалу в Die Zeit

Також в конкурсний список потрапила ілюстрація, створена для виставки Everything is Translation, що проходила в Мистецькому Арсеналі в Києві. Тоді вона створила для експозиції ілюстрацію, що розкривала поняття “Природа”.

Фото: Марія Фоя Ілюстрація для виставки в Мистецькому Арсеналі

Відзнаку World Illustration Awards заснувала Британська асоціація ілюстраторів. Конкурсантами можуть стати як початківці, так і досвідчені митці. Роботи переможців, які увійдуть до короткого списку премії, експонуватимуть по всьому світу впродовж наступного року.