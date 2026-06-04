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Роботи української ілюстраторки відібрали до довгого списку World Illustration Awards

Ілюстрації Марії Фої представлені в двох номінаціях

CultHub
Роботи української ілюстраторки відібрали до довгого списку World Illustration Awards
Фото: worldillustrationawards.com

Марія Фоя – ілюстраторка з Києва, яка співпрацює з багатьма медіа, видавцями та компаніями, серед яких видання The Guardian, Die Zeit, The New York Times, The New Statesman, а також ЦУМ в Києві. 

До довгого списку World Illustration Awards цьогоріч відібрано її ілюстрацію, створену для публікації Die Zeit, присвяченій булінгу в школах. 

Ілюстрація для матеріалу в Die Zeit
Фото: Марія Фоя
Ілюстрація для матеріалу в Die Zeit

Також в конкурсний список потрапила ілюстрація, створена для виставки Everything is Translation, що проходила в Мистецькому Арсеналі в Києві. Тоді вона створила для експозиції ілюстрацію, що розкривала поняття “Природа”.

Ілюстрація для виставки в Мистецькому Арсеналі
Фото: Марія Фоя
Ілюстрація для виставки в Мистецькому Арсеналі

Відзнаку World Illustration Awards заснувала Британська асоціація ілюстраторів. Конкурсантами можуть стати як початківці, так і досвідчені митці. Роботи переможців, які увійдуть до короткого списку премії, експонуватимуть по всьому світу впродовж наступного року.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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