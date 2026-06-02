У Києві покажуть перформанс «Захищені» з огорнутими пам’ятниками

Покази пройдуть 24 та 25 червня в Палаці Печерськ.

Фото: proto produkciia

24 та 25 червня у Києві в Палаці Печерськ відбудеться показ перформансу «Захищені» Галини Андрусенко. Про це повідомили організатори показу – агенція proto produkciia.

У центрі перформансу – пам’ятники, огорнуті захисними матеріалами, перенесені з публічного простору у простір дому та особистої пам’яті. Робота досліджує, що означає намагатися зберегти людей, пам’ять і простір дому в ситуації постійної небезпеки.

Галина Андрусенко – художниця з Миколаївщини, яка працює з темами пам’яті, дому, вразливості та захисту в контексті війни. «На сцені створюється інтимна інсталяція-кімната. У ній присутні мої батьки, які відмовилися виїхати з півдня України в перші дні повномасштабного вторгнення, та моя племінниця, що гойдається на гойдалці, зробленій моїм батьком. Простір наповнений предметами різного масштабу: меблями та побутовими речами, а також дрібними, на перший погляд незначними об’єктами, які мають для мене особисту цінність. Ці об’єкти не є реквізитом, вони функціонують як носії пам’яті» — розповідає Галина Андрусенко про перформанс «Захищені».

Фото: Каріна Влад
Показ перформансу "Захищені" в Миколаєві

Прем’єра перформану відбулася у Первомайську Миколаївської області в межах Стипендії імені Антонена Арто. Перформанс «Захищені» увійшов до лонг-листа Фестивалю-Премії ГРА в номінації за найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм. Документацію перформансу, а також графіку, живопис, фотографію, відео, інсталяції Галини Андрусенко можна побачити нині на виставці «Захищені» в Dymchuk Gallery. Виставка працюватиме до 28 червня 2026.

