«1913. Літо століття»: портрет епохи, яка не підозрювала про свій кінець

Іллієс вибудовує текст як масштабний документальний монтаж і розгортає його місяць за місяцем. На сторінках перетинаються люди і події, які згодом визначатимуть обличчя ХХ століття. В той час як Марсель Дюшан робить перший реді-мейд, Фройд свариться з Юнгом, Томас Манн мириться Генріхом Манном, Вірджинія Вулф лежить у лікарні з депресією, Луї Армстронг вперше бере в руки трубу, а «Мону Лізу» тріумфально повертають до Парижа.

У видавництві «Лабораторія» вийшов бестселер німецького письменника та історика мистецтва Флоріана Іллієса «1913. Літо століття». Ця книжка пропонує незвичний погляд на європейську історію. Замість типового аналізу геополітичних криз напередодні Першої світової війни, автор фокусується на культурному пульсі останнього мирного року в – періоду бурхливих інтелектуальних пошуків і суспільних зламів.

Фото: laboratory.ua

1. Луї Армстронг: труба замість револьвера

У перші секунди 1913 року в Новому Орлеані дванадцятирічний Луї Армстронґ двічі вистрілив у повітря з викраденого револьвера. Замість свята, це призвело до арешту: хлопець провів ніч у поліцейській камері, а вже вранці його відправили до виправного закладу для темношкірих юнаків.

Там Луї поводився вкрай неспокійно. Замість покарання, директор закладу Пітер Девіс вирішив чимось зайняти хлопця і дав йому трубу. Трансформація виявилася майже миттєвою. Щойно пальці відчули метал інструмента, підліток заспокоївся і прямо в кабінеті директора видобув із труби свої перші звуки.

Вже у вересні 1913-го тринадцятирічний Армстронґ уперше виступив перед публікою як джазовий музикант. Це відбулося під час свята товариства Ордену диваків, де він грав у складі оркестру Municipal Boys' Home, Colored Dept. Brass Band. На тогочасних фотографіях Луї стоїть поруч зі своїм учителем Пітером Девісом. Він одягнений у стару поліцейську форму (куртку та штани). Це було пов'язано з традицією Нового Орлеана, за якою поліцейські віддавали свій вживаний одяг бідним підліткам для виступів.

Фото: syncopatedtimes.com Відома фотографія духового оркестру Colored Waif’s Home, Луї Армстронг (угорі по центру, на нього вказує стрілка) трохи вище капельмейстера Пітера Девіса

Музика повністю захопила хлопця. Коли інші вихованці здавали інструменти після репетицій, Луї просив залишити трубу. Залишаючись наодинці в кімнаті, він годинами експериментував зі звуком – наприклад, намагався переривчастими нотами імітувати дзижчання мухи. Саме ця наполеглива праця з інструментом заклала основи техніки одного із найвидатніших джазменів в історії.

2. Роберт Музіль: неврастенія як шлях до шедевра

У 1913 році Роберт Музіль, майбутній автор одного з найважливіших інтелектуальних романів XX століття «Людина без властивостей», переживав глибоке внутрішнє виснаження. Його життя у Відні було підпорядковане суворій дисципліні та маніакальному контролю. Письменник надзвичайно дбав про свою зовнішність і фізичну форму: щодня займався з гантелями та робив присідання, а його взуття завжди сяяло найяскравіше серед відвідувачів місцевих кав'ярень. Ця педантичність поширювалася на всі сфери: у спеціальному блокноті Музіль записував кожну викурену сигарету, а літерою С (coitus) позначав інтимні акти з дружиною Мартою.

Проте зовнішній порядок лише маскував глибоку професійну кризу. Музіль працював бібліотекарем другої категорії у Віденському технічному університеті. Ця посада здавалася йому безглуздою та гнітючою, адже він відчував покликання творити велику літературу. Напруга зростала, і 30 березня 1913 року письменник прийшов на прийом до невропатолога Отто Пецля. Він приніс лікарю символічний подарунок – свій дебютний роман «Сум’яття вихованця Терлеса» з дарчим написом. Після огляду Пецль діагностував у пацієнта неврастенію. Симптоми включали прискорений пульс, розлади травлення та депресивні стани — те, що сучасні фахівці назвали б важким емоційним вигоранням.

Фото: dhm.de Роберт Музільї

Цей медичний висновок став для письменника справжнім порятунком. Отримавши офіційну відпустку від міністерства (яку згодом неодноразово продовжували), Музіль нарешті здобув вільний час. Наприкінці 1913 року він зробив перші нотатки до майбутньої епопеї «Людина без властивостей».

Знаменитий роман починається словами: «Стояв чудовий серпневий день 1913 року...». У цьому криється тонка авторська іронія: за метеорологічними даними, той серпень у Відні видався найхолоднішим за все століття, середня температура ледве сягала 16 градусів. Музіль свідомо змінив погоду в тексті, створюючи ідеальну, безхмарну декорацію для розповіді про імперію напередодні краху.

3. Марсель Дюшан: перший реді-мейд

1913 року в Нью-Йорку відкрили масштабну «Арсенальну виставку». Серед 1300 експонатів справжній скандал викликала картина Марселя Дюшана «Оголена, що спускається сходами».

Преса нещадно висміювала полотно, називаючи його «вибухом на деревообробному заводі». Це обурення спрацювало як найкраща реклама: люди вишиковувалися в черги, щоб на власні очі побачити картину. Фінансовий успіх не забарився. Роботу придбав антиквар із Сан-Франциско, надіславши телеграму про покупку просто з провінційної станції в Нью-Мексико. Загалом Дюшан продав на виставці чотири твори за 972 долари й миттєво здобув визнання по обидва боки океану.

Фото: facebvook/Forsa Gallery «Оголена, що спускається по сходах» Марсель Дюшан 1912 р

На хвилі цього успіху художник повівся цілком несподівано. Він заявив, що йому нудно малювати, і вирішив повністю залишити живопис. Закінчив курси бібліотечної справи, влаштувався працювати до паризької бібліотеки Святої Женев'єви, а вільний час присвятив грі в шахи.

Того ж року в його квартирі з'явилася річ, яка назавжди змінила правила мистецтва: велосипедне колесо, прикріплене до звичайної кухонної табуретки. Дюшан не шукав у цьому творі жодного глибокого чи практичного сенсу – він зазначав, що йому просто подобається спостерігати за обертанням спиць. Так народився концепт «реді-мейду», коли звичайний фабричний предмет стає мистецтвом лише завдяки волі та вибору художника.

4. Викрадення «Мони Лізи»: стихійна «реституція»

Викрадення «Мона Лізи» з Лувру в 1911 році та її повернення наприкінці 1913-го продемонстрували недосконалість музейної безпеки й дивну реакцію суспільства. Зникнення шедевра спричинило справжній хаос: французька поліція розглядала десятки версій, навіть допитувала Пабло Пікассо, однак жодних доказів його причетності не знайшла. Тим часом розгублені парижани приходили до порожнього місця на стіні Лувру й залишали там квіти.

Крадіжку скоїв італієць Вінченцо Перуджа, який працював у музеї помічником скляра. Він добре знав конструкцію захисного короба, адже брав участь у встановленні скла для експонатів. За однією з версій, Перуджа сховався в Луврі на ніч, а вранці зняв «Мону Лізу» зі стіни, витягнув дерев’яну дошку з рами, загорнув її в полотно й безперешкодно залишив музей. Поліція згодом отримала його відбитки пальців, однак так і не змогла належно використати цей доказ. Слідчі навіть приходили до Перуджі додому, але не знайшли картину, яка майже два роки пролежала захованою під ліжком.

Фото: historia.nationalgeographic.com. Новина про викрадення Мони Лізи з Лувру«La Domenica del Corriere», вересень 1911

Перуджа щиро вірив, що свого часу Наполеон Бонапарт незаконно вивіз полотно з Італії, тому вирішив «повернути» його на батьківщину (хоча насправді Да Вінчі завершив картину у Франції, де невдовзі і помер). На початку грудня 1913 року Перуджа написав флорентійському антиквару Альфредо Джері, запропонувавши передати шедевр Італії за 500 000 лір. 11 грудня в готелі «Тріполі-Італіа» відбулася зустріч: Перуджа дістав із валізи з подвійним дном дошку, загорнуту в червоний шовк, а Джері разом із директором галереї Уффіці Джованні Поджі підтвердили її справжність за луврським інвентарним номером на звороті. Після переговорів антиквар звернувся до поліції, і Перуджу заарештували просто в готелі.

Звістка про повернення картини викликала в Італії хвилю національного захоплення. Після урочистої виставки в галереї Уффіці, яку відвідали десятки тисяч людей, «Мону Лізу» показали також у Римі та Мілані. На початку січня 1914 року картину повернули до Лувру вже в статусі найвідомішого живописного твору світу. Суд виявився напрочуд поблажливим: Перуджа, якого багато італійців сприйняли як патріота, отримав лише сім місяців ув’язнення.

5. Розрив Фройда та Юнґа: психоаналітичне «батьковбивство»

У 1913 році Зиґмунд Фройд опублікував працю «Тотем і табу». У ній він виклав теорію, що фундаментом людської цивілізації та релігії є система первісних табу, що прийшли на зміну батьковбивству. На той час його стосунки з найталановитішим учнем, Карлом Ґуставом Юнґом, майже перетворилися на втілення цієї концепції.

Юнґ відкрито критикував Фройда за авторитарність. Він зазначав, що наставник ставиться до послідовників як до пацієнтів і формує навколо себе середовище «раболіпних синів». Юнґ також натякав, що засновник психоаналізу поступово перетворюється на фігуру пророка, якого ніхто не наважується критикувати.

Для Фройда це стало важким ударом. Він надіслав Юнґу листа з пропозицією повністю припинити приватне спілкування, оскільки їх тримала разом лише «тонка нитка випробуваних розчарувань». Юнґ погодився, завершивши відповідь шекспірівською цитатою: «Далі – тиша».

Фото: Creative Commons Перший ряд (зліва направо): Зіґмунд Фрейд, Дж. Стенлі Холл і Карл Густав Юнг. Фото зроблено у 1909 році перед будівлею університету Кларка (Clark University) у Вустері, штат Массачусетс — першого університету в США, який запросив Фрейда з лекціями.

Остання особиста зустріч Фройда і Юнга відбулася у вересні 1913 року на IV Міжнародному психоаналітичному конгресі в Мюнхені. Атмосфера була відверто напруженою, і цей розрив остаточно закріпив поділ між класичним психоаналізом Фройда та аналітичною психологією Юнґа. Для обох мислителів цей конфлікт став не лише інтелектуальним, а й глибоко особистим потрясінням.

6. Вірджинія Вулф: перший роман і перша спроба суїциду

У березні 1913 року Вірджинія Вулф передала рукопис першого роману «Подорож назовні» у видавництво свого зведеного брата Джеральда Дакворта. У дебюті вже були окреслені теми, що згодом стануть визначальними для всієї творчості Вулф: жіноча суб’єктність, внутрішня свобода та психологічна вразливість.

Завершення роботи над книгою збіглося з початком глибокої депресії. Протягом року стан письменниці погіршувався: вона стрімко втрачала вагу, скаржилася на емоційне спустошення й перебувала під постійним наглядом медсестер. Кульмінація кризи настала у вересні: після консультації з двома лікарями, яку Вулф пережила як принизливу, вона спробувала накласти на себе руки, прийнявши велику дозу веронала.

Фото: Вікіпедія Вірджинія зі своїм чоловіком Леонардом Вулфом. Пара одружилася 1912 року

Життя Вірджинії врятував її чоловік Леонард, який вчасно звернувся по медичну допомогу. Однак реабілітацію супроводжував складний психологічний парадокс: Леонард відправив Вірджинію на відновлення до маєтку Далінгрідж-Плейс, який належав її іншому зведеному братові – Джорджу Дакворту. Саме його Вулф пізніше згадувала серед людей, відповідальних за травматичний досвід сексуальних домагань у дитинстві. Попри цей болісний контекст, перебування в маєтку допомогло їй поступово стабілізувати фізичний стан.

Видання роману не принесло швидкого визнання, проте ця криза стала важливим етапом гартування авторського голосу письменниці.

7. Франц Кафка: листування та самотність

У 1913 році приватне життя Франца Кафки перетворилося на болісний конфлікт між потребою в близькості та страхом утратити творчу автономію. Центральною постаттю цього періоду стала Феліція Бауер – берлінська комерсантка, з якою письменник підтримував надзвичайно інтенсивне листування.

У листах проявлялася його виснажлива внутрішня тривога. Письменник був переконаний, що сімейне життя та сама присутність іншої людини в особистому просторі зруйнують його здатність писати. Він панічно боявся «прав дружини» на свій час і прямо зізнавався, що не наважиться піддати себе ризику батьківства, адже робота над текстами вимагала від нього абсолютної самотності.

Фото: Bianchetti/Leemage/Vostock Photo Франц Кафка з нареченою Феліцією Бауер, Будапешт, липень 1917

Улітку 1913 року Кафка надіслав Феліції величезний лист із фактичним освідченням, де педантично перелічував власні недоліки й називав себе «хворою, слабкою, нетовариською, мовчазною та впертою людиною». Того ж року він написав листа й батькові дівчини, у якому намагався відрадити родину від майбутнього шлюбу через власну іпохондрію та егоцентризм. Імовірно, цей лист він так ніколи й не надіслав.

Особисті зустрічі лише посилювали напругу. Навесні Кафка марно чекав на Феліцію на берлінському вокзалі, а пізніші побачення завершувалися взаємним розчаруванням. У вересні письменник вирушив на лікування до санаторію в Ріві, намагаючись дистанціюватися від емоційних коливань. Проте вже наприкінці року листування відновилося з новою силою. Цей тривалий епістолярний діалог став одним із найяскравіших свідчень внутрішнього конфлікту, що визначав життя й творчість Кафки, де кожне слово, написане коханій, ставало частиною того складного механізму відчуження, який згодом викристалізується в його найвідоміших романах.

8. Томас та Генріх Манни: примирення братів

У 1913 році взаємини братів Томаса Манна та Генріха Манна балансували між родинною близькістю й дедалі помітнішим світоглядним протистоянням. Для обох цей період став часом роботи над текстами, що згодом найточніше втілять їхні творчі та ідейні відмінності: Томаса приваблювали теми естетизму, хвороби й внутрішнього занепаду, тоді як Генріха – соціальна критика та політичний аналіз сучасної Німеччини.

Після виходу новели «Смерть у Венеції» Томас Манн опинився в центрі літературної уваги. Історія про фатальний потяг до краси мала виразно особистий підтекст: образ Тадзіо був навіяний польським підлітком, якого письменник побачив під час відпочинку у Венеції 1911 року. Автор болісно переживав надто інтимний характер цього матеріалу. Водночас його непокоїв стан дружини, Каті Манн, яка проходила лікування в санаторії в Давосі. Саме під час відвідин дружини у Швейцарії в нього виник первинний задум «Зачарованої гори». Спершу він планував невеликий сатирично-іронічний текст, однак із часом цей задум переріс у значно масштабніший і похмуріший роман.

Фото: Imago Stock & People Брати Томас (праворуч) та Генріх Манн у 1930 році.

Тим часом Генріх Манн у Мюнхені працював над романом «Вірнопідданий» – гострою сатирою на кайзерівську Німеччину та її культ покори владі. Письменник ретельно досліджував середовище, яке описував, вивчав юридичні аспекти, пов’язані з можливою цензурою, і консультувався з фахівцями. Його приватне життя також контрастувало зі стриманістю молодшого брата: Генріх відкрито підтримував стосунки з акторкою Мімі Кановою, до яких Томас ставився з помітною зневагою.

Попри особисті й світоглядні суперечності між братами, восени 1913 року між ними на короткий час виникло щире інтелектуальне зближення. У листі до Генріха Томас відкинув приховане суперництво й відкрито визнав масштаб братового таланту: «Твої роботи тішать мене більше, ніж мої. Ти міцніший духом, ось у чому річ».

9. Марсель Пруст: метод абсолютної ізоляції

Щоб зафіксувати минуле у слові, Марсель Пруст значною мірою ізолював себе від зовнішнього світу. У паризькій квартирі він облаштував кабінет, де час ніби втрачав звичний ритм. Стіни кімнати оббили корковими панелями для кращої звукоізоляції, а вікна щільно закрили важкими шторами. Письменник працював переважно вночі, при штучному освітленні, дедалі більше віддаляючись від звичайного ритму життя.

Саме в цій добровільній ізоляції на початку 1913 року Пруст підготував до друку перший том епопеї «У пошуках утраченого часу». Проте французькі видавці поставилися до рукопису скептично. Текст відхилили кілька провідних видавництв, зокрема NRF, редактором якого був Андре Жід. Згодом він визнає цю відмову однією з найбільших помилок у кар’єрі. Урешті-решт у листопаді 1913 року перший том, «На Сваннову сторону», вийшов друком у видавництві «Грассе» коштом самого автора. Попри стриману реакцію частини критиків, роман поступово привернув увагу літературних кіл і читачів.

Фото: ukrlib.com.ua Марсель Пруст

Життя Пруста поза кабінетом складалося з рідкісних і часто дивакуватих епізодів. Сучасники згадували його нічні прогулянки Парижем, під час яких письменник міг годинами розглядати архітектурні деталі церков і старих будівель, шукаючи в них сліди минулого, що вислизало з повсякденності.

10. Берлінський «Осінній салон»: ринок проти ідеології

Восени 1913 року Берлін кинув виклик Парижу як головному центру авангардного мистецтва. Герварт Вальден, засновник журналу і галереї "Der Sturm", організував "Перший німецький осінній салон": масштабну міжнародну виставку, де були представлені понад 360 робіт близько 90 художників, від учасників об’єднання «Синій вершник» до італійських футуристів і французьких кубістів.

Попри історичне значення проєкту, виставка виявилася фінансово невдалою. Консервативна німецька преса висміювала експозицію як симптом культурного занепаду, а широка публіка поставилася до радикального мистецтва доволі стримано.

Показово, що паризький галерист Даніель-Генрі Канвейлер не надав для виставки роботи Пабло Пікассо та Жоржа Брака. Це підкреслило дедалі помітніший поділ між авангардом як мистецьким маніфестом і новою системою галерейного ринку, де модернізм починав набувати статусу елітарного товару.

У берлінських галереях того часу дедалі частіше експериментували з принципами експонування. Роботи сучасних художників могли виставляти поруч із африканською скульптурою або азійськими артефактами, наголошуючи на «первісній енергії» модерністського мистецтва. На цьому тлі 1913 рік зафіксував важливий перелом: авангард поступово переходив від позиції маргінального бунту до складнішої системи культурного й комерційного престижу напередодні Першої світової війни.