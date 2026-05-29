Імʼя переможниці оголосили 29 травня, в межах XIV міжнародного фестивалю “Книжковий Арсенал”, під час урочистої церемонії.

Ніна Мюррей — українсько-американська перекладачка та поетка. Її відзначені нагородами переклади включають “Музей покинутих секретів” Оксани Забужко (Amazon Crossing) та “Іван і Феба” Оксани Луцишиної (Deep Vellum).

Перемогу у премії Drahomán Prize Мюррей отримала за переклад англійською мовою драми Лесі Українки “Кассандра”.

Цьогоріч переможниця отримала унікальну відзнаку — картину, виготовлену українською мисткинею Анною Звягінцевою, та грошова винагорода в розмірі 3 000 євро.

До короткого списку премії Drahomán Prize за 2025 рік також увійшли Алессандро Акіллі та Yaryna Grusha з перекладом італійською мовою поетичної збірки Ірини Шувалової “Кінечні пісні” та Нільс Хокансон з перекладом шведською мовою роману Софії Андрухович “Амадока”.

Спеціальну відзнаку за глибинний внесок у побудову спільного контексту між двома віддаленими культурами отримала Мрідула Ґош, перекладачка з української мови на бенгальську.