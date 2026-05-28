Письменниця Юлія Ілюха візьме участь у Ночі літератури в Парижі

Ніч літератури – міжнародна подія, запланована на 30 червня в просторі Ірландського культурного центру в Парижі. Протягом вечора тут відбудуться зустрічі з 21 автором і авторкою з різних країн, які представлять свої книжки, нещодавно перекладені на французьку. Подію організовує Форум іноземних культурних інституцій у Парижі (FICEP).

З-поміж учасників та учасниць вечора буде авторка з України Юлія Ілюха з книжкою “Мої жінки”. Перекладом книги займались Ірина Дмитришин та Агата Бонін. Участь авторки в паризькій події організовують Український інститут у Франції та Австрійський культурний форум.

А у 2023 році премія International Chapbook Prize від літературного журналу 128 Lit за збірку «Мої жінки». Уривки з цієї збірки отримали спонсорську премію (Förderpreis) від Австрійської літературної премії Rotahorn-Literaturpreis. А у 2024 році збірка коротких оповідань «Мої жінки» здобула звання Книга року BBC.