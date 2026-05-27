Бібліотеку Каїрського університету поповнили перекладами з української на арабську

Посол України в Єгипті Микола Нагорний подарував Новій центральній бібліотеці Каїрського університету добірку художніх та історичних книг, що вийшли друком впродовж попередніх років у перекладі арабською мовою. Про це повідомляє посольство на своїй сторінці у Facebook.

З-поміж іншого, полицю поповнили перекладами Лесі Українки, Ірен Роздобудько та Ольги Кобилянської.

Подібні книжкові добірки уже передавалися в 2024-2025 роках до Александрійської бібліотеки, Спілки письменників Єгипту і бібліотеки “Палац Єгипту”, відкриття якої планується в Новій адміністративній столиці.