В Люксембурзі вчетверте проведуть Українські дні

Українські дні у Люксембурзі (UA Days in Luxembourg) – фестиваль, що має на меті наблизити український та люксембурзький контексти одне до одного. Цьогоріч темою серії подій стане мистецтво, загрожене війною. Своєю задачею організатори бачать зберегти памʼять та підкреслити стійкість та спротив української культури.

Фестиваль триватиме протягом червня. Серед них – виставка робіт харківської арт-студії Aza Nizi Maza, на відкритті якої покажуть документальний фільм про студію, де діти створюють мистецтво у підземному укритті, “Підземний сад”.

Також заплановано показ фільму “Ти – космос” Павла Острікова.

Літературну сцену представлятимуть Ірина Цілик та Ірена Карпа, які вийдуть на сцену разом із польськими, французькими та люксембурзький колегами та колежанками, щоб почитати тексти та поговорити про те, як творчість зберігає памʼять і дає форму прожитому досвіду.

11 червня на люксембурзців чекає концерт української класики. Звучатимуть, зокрема, твори Миколи Лисенка та Левка Ревуцького. Гратиме піаністка Марта Кузій.

На 13 червня запланований вечір, присвячений українському півню. Тут планують поєднати джаз, кінопокази та частування.