В Будапешті зіграють музику Бориса Лятошинського

Твори композитора виконає український ансамбль NotaBene Chamber Group

NotaBene Chamber Group
Фото: NotaBene Chamber Group

5 червня NotaBene Chamber Group зіграє у Камерній залі старої музичної академії при Музичній академії імені Ференца Ліста в Будапешті. Під час концерту прозвучать два струнні квартети видатного українського композитора Бориса Лятошинського. 

Також на заході представлять друковані партитури композиції. 

Організатором події є Український інститут. 

NotaBene Chamber Group – камерний ансамбль, створений 2015 року. Репертуар ансамблю охоплює як класичні (від віденських класиків до авторів початку ХХ століття), так і сучасні академічні твори композиторів України і світу. В Будапешті гратимуть Андрій Павлов, Максим Грінченко (скрипки), Ігор Завгородній (альт), Артем Полуденний (віолончель).

Борис Лятошинський – український композитор, диригент і педагог, один із представників модернізму та експресіонізму в українській класичній музиці. Минулого року в Україні відзначали 130 років від дня народження композитора. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
