На фестивалі у Франції дивитимуться Militantropos і слухатимуть Софію Андрухович

24 травня на міжнародному фестивалі книг та кіно у Сен-Мало відбудеться подія "Україна, створене під час війни", в межах якої спершу покажуть фільм Militantropos (Мілітантропос) — першу частину триптиху про війну, знятий Аліною Горловою, Семеном Мозговии та Лізою Сміт.

Після показу відбудеться зустріч із письменницею Софією Андрухович, яку в програмі фестивалю представляють передусім як авторку роману “Амадока”.

Організатором заходу в межах фестивалю став Український інститут у Франції.

Переклад роману "Амадока" французькою мовою підтримано програмою Translate Ukraine Українського інституту книги.

Окрім недільної зустрічі, Софія Андрухович була також серед чотирьох авторів та авторок, які були запрошені до виголошення інавгураційних промов до відкриття фестивалю.