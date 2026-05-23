Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
На фестивалі у Франції дивитимуться Militantropos і слухатимуть Софію Андрухович

Фестиваль Etonnants Voyageurs триває 23-25 травня в Сен-Мало

Афіша української події на фестивалі
Фото: Український інститут у Франції

24 травня на міжнародному фестивалі книг та кіно у Сен-Мало відбудеться подія "Україна, створене під час війни", в межах якої спершу покажуть фільм Militantropos (Мілітантропос) — першу частину триптиху про війну, знятий Аліною Горловою, Семеном Мозговии та Лізою Сміт. 

Після показу відбудеться зустріч із письменницею Софією Андрухович, яку в програмі фестивалю представляють передусім як авторку роману “Амадока”. 

Організатором заходу в межах фестивалю став Український інститут у Франції.

Переклад роману "Амадока" французькою мовою підтримано програмою Translate Ukraine Українського інституту книги. 

Окрім недільної зустрічі, Софія Андрухович була також серед чотирьох авторів та авторок, які були запрошені до виголошення інавгураційних промов до відкриття фестивалю.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
