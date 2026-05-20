Культура

На Каннському кінофестивалі відкрили виставку пам'яті загиблих в Україні фотографів і документалістів

Експозиція об’єднала роботи трьох митців.

виставка Regards célestes
Фото: посольство України у Франції

У межах Каннського кінофестивалю відкрилася виставка Regards célestes, присвячена фотографам і документалістам, які загинули або отримали поранення з початку повномасштабної російської агресії проти України. 

Про це повідомило посольство України у Франції.

Проєкт об’єднав роботи французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув у жовтні 2025 року внаслідок атаки російського безпілотника на Донбасі, українського фотографа Георгія Іванченка, а також українського фотокореспондента Макса Левіна, якого російські військові вбили у 2022 році на Київщині під час виконання професійних обов'язків.

Орден «За заслуги» України, який присудили посмертно Антоні Лаллікану, вручили цивільній дружині фотографа Айді Белулід.

У посольстві нагадали, що від початку російської агресії загинули щонайменше 150 медійників, серед яких 52 фотографи і документалісти.

