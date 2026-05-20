ГоловнаКультура

Міжнародну Букерівську премію вперше виграв роман, перекладений з китайської

Грошову винагороду порівну поділять між автором та перекладачем.

Букерівська премія

У Британії оголосили переможця Міжнародної Букерівської премії - однієї з найбільш престижних нагород у світі літератури. На приз у 50 тисяч фунтів стерлінгів претендували автори романів, які були перекладені англійською мовою та надруковані у Сполученому Королівстві чи Ірландії.

Як пише BBC, переможцем став тайванський письменник Янг Чуан-ці за роман "Подорожні записки з Тайваню", поданий як псевдомемуари про мандрівку островом від двох японських жінок. Це історія про кохання, культуру, традиції, колоніальну історію та питання влади.

Янг Чуан-ці зізнався, що під час дослідження кулінарних звичаїв, потрібних для створення книги, його життя "змінилося двома очевидними способами: грошей стало менше, а ваги стало більше".

Це перший випадок в історії Букера, коли премію виграв роман китайською мовою. Переклад англійською створила Лін Кінґ. Оскільки журі під час вибору переможця оцінює не лише зміст книги, але й якість перекладу, грошову премію письменник та перекладачка розділять між собою в рівних частинах.

