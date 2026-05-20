ГоловнаКультура

До Дня Києва у «Жовтні» пройде 4-й «КиївКіноФест»

Покази фільмів, присвячених столиці, відбудуться 22-24 травня.

Кадр з фільму "Мийники автомобілів"
Фото: Довженко-Центр

Довженко-Центр та кінотеатр «Жовтень» вчетверте проведуть «КиївКіноФест» – фестиваль класичних українських фільмів, знятих у Києві і присвячених Києву. Покази пройдуть 22-24 травня.

Цьогорічна ретроспектива сконцентрується довкола 1990-х і продовжить лінію досліджень і показів із цього періоду, які нині проводить Довженко-Центр. Підзаголовок програми кінопоказів – «Київ незалежний». 

Відкриє програму фільм «Тупик» (1998) Григорія Кохана, заново відсканований спеціально для фестивалю. Це останній фільм режисера, який розпочинав кар'єру ще на початку 1960-х і запам'ятався зацікавленістю українською історією, жанровою різноплановістю та бажанням робити глядацьке кіно. «Тупик» – це спроба зробити боєвик на актуальні для 1990-х теми, де обов'язкова кримінальна складова сусідить із соціальним забарвленням епохи, а український колорит надихається традиціями американського кіно категорії Б, що на той час домінувало в українських відеопрокатах.

Фото: Довженко-Центр
Кадр з фільму "Тупик"

Програма фестивалю:

22 травня, 19:30 Тупик (1998), реж. Григорій Кохан

23 травня, 12:00 Тупик (1998), реж. Григорій Кохан

23 травня, 17:30 Розпад (1990), реж. Михайло Бєліков

24 травня, 12:00 Розпад (1990), реж. Михайло Бєліков

24 травня, 14:00 Ринок кіноплакатів

24 травня, 16:00 Київ незалежний: добірка короткого метру

24 травня, 18:00 Мийники автомобілів (2001), реж. Володимир Тихий

"КиївКіноФест" - це щорічний кінофестиваль, присвячений Дню Києва, призваний поєднувати кіномистецтво з міською ідентичністю, реактуалізувати культові українські фільми та показати стрічки, які через різні обставини все ще маловідомі сучасному глядачу.

