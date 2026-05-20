Двох коригувальників масованого ракетного удару по Миколаєву засудили до 15 років

Двох коригувальників вогню по Миколаєву, де внаслідок масованого ракетного удару 13 жовтня 2022 року загинуло сім людей, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Тоді одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши два верхніх поверхи будинку.

Прокурори у суді довели, що ракетний удар навели двоє державних зрадників: 53-річна матір та її 30-річний син, які шпигували за місцями дислокації військовослужбовців Збройних Сил України. Вони збирали інформацію про ситуацію у місті, пересування військових, фіксували наслідки ракетних ударів РФ, а отримані дані передавали ворогу у “Telegram”.

В одному з повідомлень чоловік надіслав скріншот із координатами, міткою та коментарем про скупчення автомобілів з номерами іншого регіону. Російські військові вдарили за вказаними координатами по багатоквартирному будинку в Миколаєві.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за це наведення чоловік отримав 16 тисяч гривень. Восени 2022 року матір та сина затримали за місцем їхнього проживання.

Їм призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Свою вину держзрадники не визнали.