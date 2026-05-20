Двох коригувальників масованого ракетного удару по Миколаєву засудили до 15 років

У 2022 році від масованої атаки на місто загинуло сім людей.

Фото: Прес-служба Офісу Генпрокурора

Двох коригувальників вогню по Миколаєву, де внаслідок масованого ракетного удару 13 жовтня 2022 року загинуло сім людей, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Тоді одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши два верхніх поверхи будинку. 

Прокурори у суді довели, що ракетний удар навели двоє державних зрадників: 53-річна матір та її 30-річний син, які шпигували за місцями дислокації військовослужбовців Збройних Сил України. Вони збирали інформацію про ситуацію у місті, пересування військових, фіксували наслідки ракетних ударів РФ, а отримані дані передавали ворогу у “Telegram”.

В одному з повідомлень чоловік надіслав скріншот із координатами, міткою та коментарем про скупчення автомобілів з номерами іншого регіону. Російські військові вдарили за вказаними координатами по багатоквартирному будинку в Миколаєві. 

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за це наведення чоловік отримав 16 тисяч гривень. Восени 2022 року матір та сина затримали за місцем їхнього проживання.  

Їм призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Свою вину держзрадники не визнали.

