Суспільство / Війна

На Дніпропетровщині через обстріли РФ загинула людина, двоє поранені

Ворог майже 30 разів атакував 4 райони області з різних видів озброєння.

наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 20 травня, ворог майже 30 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області авіабомбами та безпілотниками. Одна людина загинула, двоє поранені.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

У Кам’янському районі росіяни атакували райцентр та Покровську громаду. Пошкоджені підприємство, приватний будинок та інфраструктура. 

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Понівечені інфраструктура, підприємство, дитсадок, приватний будинок. Загинула 46-річна жінка. 

На Криворіжжі ворог завдав удару по Зеленодольській та Гречаноподівській громадах. Пошкоджена інфраструктура. Поранений 56-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. 

Також противник атакував Покровську та Межівську громади на Синельниківщині. Понівечені приватні будинки. Поранень дістала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні.

