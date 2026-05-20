На Дніпропетровщині через обстріли РФ загинула людина, двоє поранені

Ворог майже 30 разів атакував 4 райони області з різних видів озброєння.

Упродовж дня, 20 травня, ворог майже 30 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області авіабомбами та безпілотниками. Одна людина загинула, двоє поранені.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

У Кам’янському районі росіяни атакували райцентр та Покровську громаду. Пошкоджені підприємство, приватний будинок та інфраструктура.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. Понівечені інфраструктура, підприємство, дитсадок, приватний будинок. Загинула 46-річна жінка.

На Криворіжжі ворог завдав удару по Зеленодольській та Гречаноподівській громадах. Пошкоджена інфраструктура. Поранений 56-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

Також противник атакував Покровську та Межівську громади на Синельниківщині. Понівечені приватні будинки. Поранень дістала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні.