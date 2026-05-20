СЗРУ попереджає про підготовку Росії до нової інформаційної кампанії проти України

Причиною є провал весняного наступу армії РФ та погіршення економічної ситуації у Росії.

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про російські плани із дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації міжнародної підтримки.

Про це ідеться у заяві відомства.

"Служба зовнішньої розвідки України отримала доступ до низки російських документів, які свідчать про підготовку до дестабілізації ситуації в нашій державі та підрив її зовнішньої підтримки. Як стало відомо, причиною ухвалення рф такого рішення є провал весняного наступу та критичні проблеми в економіці", – ідеться у тексті заяви.

У документах, зокрема, йдеться про координацію дій між адміністрацією президента РФ, МЗС РФ та російськими медіа.

Адміністрація президента РФ вимагає від спецслужб та пропагандистських ресурсів активізувати інформаційні зусилля в українському та європейському медіапросторі.

"Управління ап рф зі стратегічного партнерства та співробітництва (керівник в.титов) визначило три питання порядку денного.

Перше – дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті.

Друге – дискредитація Президента України, його команди та членів сімʼї.

Третє – недопущення другорядності "медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель". У кремлі вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану", – ідеться у повідомленні.

Також у повідомленні йдеться про плани створення фейкових документів від імені українських державних органів для поширення в інформаційному просторі, а також залучення до кампанії колишніх українських посадовців та експертів.

Крім того, у документах згадуються спроби використання понад 15 проксі-медіа в Європі для поширення відповідних наративів. Серед них фігурують, зокрема, одіозні медіаресурси L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news. Список є неповним та має бути затверджений Кремлем найближчим часом.

"Здобуті Службою зовнішньої розвідки матеріали свідчать, що росія планує лише нарощувати кампанію, розширювати деструктивні наративи й масштабувати аудиторію і географію поширення", – додають у розвідці