Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Суспільство Війна

Ставка Верховного головнокомандувача: Росія готує мобілізацію ще 100 000 окупантів

Україна вважає, що потенціалу для прихованої мобілізації такої кількості людей немає, тож можливі інші сценарії. 

Окупант керує бпла
Фото: змі окупантів

Президент Володоимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ній детально проаналізували розвідувальні дані про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. 

У дописі в Facebook президент повідомив, що по кожному можливому варіанту дій ворога готують відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Сили на напрямку будуть збільшені. 

Загалом ворог має п'ять сценаріїв розширення агресії через північний напрямок.

“Переглядаємо і можливості нашої зовнішньої активності. Доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб”, – сказав Зеленський.

Сили оборони готують розширення географії далекобійних санкцій, які вже дуже добре себе зарекомендували, та більш відчутний примус Росії до зменшення агресії. 

“Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній, отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови”, – сказав Зеленський. 

  • Головнокомандувач Олександр Сирський днями заявив, що загроза наступу росіян із території Білорусі реальна.
  • На початку квітня президент України заявив про активність ворога на білоруському кордоні. Він доручив посилити цей напрямок. 

  • На початку повномасштабної війни Білорусь дозволила армії окупантів використовувати свою територію для вторгнення на північ України. Зараз Мінськ продовжує надавати росіянам повітряний простір для ударів по українцях дронами.

