Фон дер Ляєн відреагувала на погрози Кремля країнам Балтії: "Європа відповість єдністю та силою"

"Загроза одній державі-члену – це загроза всьому нашому Союзу", – наголосила президентка Єврокомісії.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн різко відреагувала на публічні погрози з боку Кремля на адресу держав-членів Євросоюзу.

Про це вона написала у соцмережі X на тлі заяв Росії про нібито дозвіл Україні використовувати повітряний простір країн східного флангу ЄС для атак дронами по території РФ.

"Публічні погрози Росії нашим балтійським державам абсолютно неприйнятні. Нехай не буде жодних сумнівів. Загроза одній державі-члену – це загроза всьому нашому Союзу", – заявила фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що саме Росія та Білорусь несуть відповідальність за загрозу безпеці на східному кордоні ЄС.

"Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за дрони, які загрожують життю та безпеці людей на нашому східному фланзі", – підкреслила президентка Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, Європа реагуватиме на подібні дії "єдністю та силою" і продовжить посилювати обороноздатність східного флангу ЄС.

"Ми продовжуватимемо зміцнювати безпеку нашого східного флангу за допомогою сильної колективної оборони та готовності на кожному рівні", – зазначила вона.

