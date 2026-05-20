Головне за ніч та ранок середи, 20 травня: удари по Дніпру та Конотопу, 250 боєзіткнень, справа про "кришування" порноофісів

Нічна повітряна атака , 250 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, російський дрон, який "фонить".

Сьогодні, 20 травня, до регіональних управлінь поліції прийшли з обшуками. За інформацією народної депутатки, голови підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Юлії Яцик, низку посадовців затримали під час отримання неправомірної вигоди.

LB звернувся до відповідних служб по коментар.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що справа стосується "кришування" порноофісів у Житомирській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Згодом повідомили, що у Національній поліції викрили схему прикриття “порноофісів” у трьох областях.

За інформацією слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих “порноофісів”, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 250 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку - 43.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Оленокостянтинівка, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 920 солдатів, 3 танки, 2 бойові броньовані машини. 60 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 системи ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 352 070 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Опівночі 20 травня росіяни атакували Дніпро балістикою. Виникла пожежа. Окупанти влучили у склади з продуктами харчування, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Станом на 7 ранку було відомо про двох загиблих і шістьох поранених.

"Пʼятеро поранених ушпиталені. Стан трьох з них медики оцінюють як важкий", – сказав Ганжа.

У ніч на 20 травня росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками на Конотоп Сумської області. У місті зафіксовано влучання у п'ятиповерховий житловий будинок. Станом на 11:50 повідомлялося про одну загиблу й вісьмох потерпілих. У ДСНС розповіли, що тіло загиблої жінки дістали з-під завалів.

Як повідомив у Telegram мер Антон Семеніхін, частина під'їзду була зруйнована, в цю мить там перебували люди, ймовірно, вони є під завалами. Також пошкоджень зазнали районна лікарня і музей, багато вибитих вікон в адміністративних будівлях та квартирах.

Серед пошкоджених об'єктів – будівля краєзнавчого музею, додали в ДСНС.

«У ніч на 20 травня (з 18:00 19 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. -рф, 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф», – повідомили у Повітряних Силах.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила та подавила 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

На уламках ворожого дрона, яким росіяни атакували Чернігівську область минулого місяця, виявили підвищений радіаційний фон. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу “повітря-повітря”, поставлену на озброєння модифікованого ударного дрона “Герань-2”.

Удару цим засобом росіяни завдали в ніч на 7 квітня біля селища Камка, повідомили в СБУ.

За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану, ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

В СБУ закликали громадян бути особливо обережними в разі виявлення уламків дронів, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.

У разі виявлення таких предметів необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національної поліції – 102.

Американський Сенат погодив винесення на голосування законопроєкту, який в разі ухвалення змусить Дональда Трампа припинити війну проти Ірану або звернутися до Конгресу за схваленням продовження бойових дій.

Як пише Deutsche Welle, це була восьма спроба демократів досягти процедурного прогресу, і вона нарешті стала успішною. 50 сенаторів підтримали ініціативу, проти були 47.

Проте навіть у разі остаточного схвалення Сенатом законопроєкт потребуватиме згоди Палати представників, де більшість складають лояльні Трампу республіканці. До того ж, навіть за найгіршого для себе сценарію господар Білого дому все ще має право вето.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!