Скасувати податок на НРК. Законопроєкт зареєстрували, засідання комітету планують на 25 травня

На сайті Верховної ради зареєстрували законопроєкт, яким пропонують внести зміни до Податкового кодексу, щоб на постачання наземних роботизованих комплексів не поширювалося 20% податку на додану вартість. Про це йдеться на сайті парламенту, також LB.ua підтвердила Ніна Южаніна, народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

За словами Южаніної, попередньо засідання профільного комітету заплановане на понеділок, 25 травня.

Якщо депутатам вдасться домовитися про скорочення 14-денного строку на подання альтернативних законопроєктів, комітет зможе розглянути і рекомендувати норму вже на тому ж засіданні – і тоді питання перейде до голосування в сесійній залі Ради.

Уточнення: мінімально скоротити строки на подання документу для голосування Парламентом можливо до семи днів від дня реєстрації законопроєкту на сайті Ради – тобто від 19 травня.

"Вкрай необхідно на наступному пленарному тижні розглянути проєкт податковим комітетом та прийняти парламентом за основу та в цілому", – додала народна депутатка.

З початку 2026 року постачання наземних роботизованих комплексів у підрозділи ЗСУ фактично зупинилося. Причина – законодавча колізія: після того як з 1 січня завершилась дія пільги на ПДВ для електромобілів, під неї автоматично потрапили й НРК, які до цього постачали за тією самою нормою. Повітряні та морські безпілотники мають окрему пільгу – для наземних її не передбачили.

Про необхідність термінового врегулювання питання ще в лютому заявила Українська рада зброярів. Тоді ж відбулася міжвідомча нарада за участі Міноборони, Мінфіну, Державної податкової служби та Агенції оборонних закупівель – всі сторони підтримали зміни до Податкового кодексу. Проте норма досі застрягла на рівні профільного комітету Верховної Ради.

15 травня відбулася повторна зустріч. 19 травня відповідний законопроєкт з’явився на сайті Ради.