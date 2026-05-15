Нардеп Мазурашу зареєстрував законопроєкт про заборону ворожіння і штрафи за надання езотеричних послуг

Штрафи та конфіскація майна передбачаються за первинне порушення, а за повторне — посилення покарання.

Георгій Мазурашу
Фото: skelet.info

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №15251, який пропонує встановити адміністративну відповідальність за надання платних послуг у сфері ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму, а також за їхню рекламу, пише "Інтерфакс-Україна".

Ініціатором законопрєкту виступив народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу, який напередодні очолив міжфракційне депутатське об'єднання "Пошук Царства Божого і правди Його".

Співавтором законопроєкту виступив помічник-консультант Мазурашу, правозахисник Микола Гунько.

Документ передбачає викладення в новій редакції статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

"Азартні ігри, ворожіння, екстрасенсорика, магія, езотерика, окультизм, а також реклама, популяризація та розповсюдження інформації про надання таких послуг, участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти, рулетку, "наперсток" та інші) на гроші, речі та інші цінності тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального приладдя, а також грошей, речей та інших цінностей, що є ставкою у грі, або без такої", – ідеться в запропонованій редакції статті.

Також пропонується доповнити статтю абзацами, згідно яких "надання платних послуг з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, а також реклама, популяризація та розповсюдження інформації про надання таких послуг тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та утилізацією засобів (та предметів) надання вищезазначених послуг".

За повторне порушення протягом року або у випадку, якщо порушення вчинене посадовою особою, штрафи пропонується суттєво збільшити.

У пояснювальній записці автор законопроєкту зазначає, що метою є захист громадян "від негативного впливу ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, у тому числі картами Таро, рунами, засобами астрології, нумерології, хіромантії, ясновидіння, спіритизму чи іншими способами віщування майбутнього, а також реклами, популяризації та розповсюдження інформації про надання вищезазначених послуг".

Також у документі міститься твердження про шкідливість таких практик із релігійної та психологічної точки зору.

"Всі різновиди ворожіння вважаються небезпечними і шкідливими не лише з релігійної точки зору (загальновідомий факт, що ворожки та інші представники такої діяльності "співпрацюють" не з Богом, а з темними силами), а й з психологічної. Основна шкода полягає у впливі на психіку, волю та прийняття рішень людини", – йдеться в обґрунтуванні.

