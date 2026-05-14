Сьогодні, 14 травня, у Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його».

Про це з трибуни ВРУ повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Відповідно до статті 63 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання “Пошук Царства Божого і правди його”», — сказав він.

Корнієнко зазначив, що головою об’єднання обрано народного депутата Георгія Мазурашу, і привітав його з обранням, запропонувавши колегам звертатися до нового керівника МФО.

«Царство Боже точно не завадить нам», — додав перший віцеспікер.