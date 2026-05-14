Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаПолітика

У Раді створили міжфракційне об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його»

Очолив нове об’єднання народний депутат Георгій Мазурашу.

У Раді створили міжфракційне об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його»
Георгій Мазурашу
Фото: skelet.info

Сьогодні, 14 травня, у Верховній Раді створили міжфракційне об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його».

Про це з трибуни ВРУ повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Відповідно до статті 63 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання “Пошук Царства Божого і правди його”», — сказав він.

Корнієнко зазначив, що головою об’єднання обрано народного депутата Георгія Мазурашу, і привітав його з обранням, запропонувавши колегам звертатися до нового керівника МФО.

«Царство Боже точно не завадить нам», — додав перший віцеспікер.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies