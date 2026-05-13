Галущенко: "Я не знав, що орендую будинок ексміністра МВС часів Януковича Захарченка"

Ексміністр запевнив, що про справжнього власника дізнався лише коли до нього прийшли з обшуками.

Ексміністр енергетики Герман Галущенко заявив, що не знав, що орендує будинок ексміністра МВС часів Януковича - Захарченка.

Ексміністр запевняє, що з’їхав з будинку Захарченка ще в листопаді 2024 року, а про справжнього власника нерухомості нібито дізнався лише тоді, коли до нього прийшли з обшуком співробітники НАБУ.

Про це на засіданні парламентської ТСК ексміністр юстиції Герман Галущенко, який перебуває під слідством, передає кореспондент Lb.ua.

За його словами, договір оренди був укладений з людиною, яка нібито діяла за дорученням від якоїсь компанії — назву якої ексміністр пригадати не зміг.

«Це людина, яка від власника, вона була уповноважена на здавання. Там не Захарченка, там якась назва була, ну, тобто якоїсь компанії», — сказав він.

На зауваження голови ТСК про те, що міністр юстиції мав би перевіряти, у кого саме орендує житло, Галущенко відповів, що пошуком будинку займалися його підлеглі.

«Я насправді цей будинок знайшли там мої, ті, хто зі мною працював. І я, чесно кажучи, вважаю, що це велика взагалі недопрацювання, що вони навіть не перевірили власника цього будинку», — додав він.

Ексміністр запевнив, що про належність будинку Захарченку дізнався вже під час слідчих дій — і для нього це нібито стало несподіванкою.

«Коли навіть були детективи на обшуку, вони кажуть: «Це будинок Захарченка». Я кажу: «Да бути не може, як це може бути Захарченком?» Тобто для мене це дійсно було відкриття», — сказав він.

Галущенко додав, що не перекладає відповідальність на своїх підлеглих за цю ситуацію та визнає власну провину в тому, що не перевірив, у кого орендує житло.