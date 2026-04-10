АРМА виявила, що арештований будинок ексміністра-втікача Захарченка незаконно здають у “субаренду”

Раніше у цьому будинку проживав вже колишній міністр енергетики, фігурант “міндічгейту” Герман Галущенко, який наразі перебуває у СІЗО.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зафіксувало факт незаконного використання арештованого майна — житлового будинку у центрі Києва, відомого як будинок Захарченка.

Йдеться про один з об’єктів обвинуваченого у державній зраді ексміністра МВС України Віталія Захарченка, який переховується в Росії.

1 квітня 2026 року під час огляду активу, переданого в управління АРМА за рішенням суду, встановлено: у будинку перебувають сторонні особи, які використовують його на підставі так званого договору суборенди. Вказаний «договір» не має жодної юридичної сили, оскільки майно перебуває під арештом та передане в управління Агентству із забороною використання третіми особами.

Таким чином, йдеться про свідоме порушення судового рішення та незаконне користування арештованим активом.

Виявлені факти мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 388 Кримінального кодексу України — незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

АРМА вже поінформувала правоохоронні органи та ініціювала внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань для негайного реагування.

Агентство підкреслює: будь-які спроби використання арештованих активів всупереч закону будуть жорстко припинятися, а причетні особи — притягнуті до відповідальності.

Після припинення протиправних дій АРМА забезпечить належне та законне управління цим активом в інтересах держави.

Нагадаємо, що у лютому колишній міністр енергетики, фігурант “міндічгейту” Герман Галущенко у суді пояснив, чому жив в арештованому будинку Захарченка.

Як зазначив Центр протидії корупції, будинок був арештований ще з 2021 року і офіційно ним мало би опікуватись АРМА, але там спокійно проживав Галущенко. Каже, що “платив 130 доларів на добу якомусь хлопцю”.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк заявляв у 2025 році, що Галущенко таємно мешкав у будинку Захарченка.