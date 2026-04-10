Нічна повітряна атака, 163 бойові зіткнення, бої на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, атака на Одещину.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойові зіткнення.

Найбільше – на Костянтинівському (28), Покровському (33) і Гуляйпільському (18) напрямках.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 130 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили близько 1 308 670 солдатів.

Уночі російська армія атакувала Одеську область, зокрема портову та енергетичну інфраструктуру.

Порушено електропостачання, пошкоджень зазнали порожні резервуари та обладнання порту.

Обійшлося без постраждалих. Пожежі локалізовані.

У ніч на 10 квітня росіяни атакували 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із окупованого Криму та російських напрямків Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Близько 85 запущених дронів – "шахеди", повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО знешкодила 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

“Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot триває. Днями Україна отримала нову партію, повідомив на зустрічі з журналістами президент Володимир.

Володимир Зеленський також розповів, що українські перехоплювачі успішно збивали іранські дрони на Близькому Сході. В деяких випадках експерти самі брали в цьому участь. Це відбувалося в кількох країнах.

Зеленський назвав це успіхом і наголосив, що йдеться не про навчальну місію, не про тренування, а про підтримку у створенні сучасної системи захисту неба, яка справді може спрацювати.

В обмін на допомогу країнам Близького Сходу Україна отримає фінанси, дизель і захист енергетики.

Що стосується ремонту «Дружби», то його Україна завершить навесні, зазначив Володимир Зеленський.

Відповідальність за постачання буде на європейцях, а не на Україні. Транзит буде з усіма ризиками, зокрема і ризиком повторних ударів ворога.

Зеленський також наголосив, що Україна не втручається в вибори в Угорщині.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після виступу в Інституті Рональда Рейгана у США заявив, що питання членства України в Альянсі наразі не на порядку денному через позицію окремих держав.

Як повідомив Генсек, під час саміту Альянсу, який відзначав 75-річчя НАТО, була досягнута домовленість щодо незворотного шляху України до членства, але кілька країн гальмують цей процес. Це зокрема Німеччина, Словаччина, Угорщина та Сполучені Штати.

Натомість союзники зосереджують зусилля на напрацюванні гарантій безпеки, які мають унеможливити нову агресію РФ у разі припинення вогню або досягнення мирної угоди.

За словами Рютте, нині Альянс намагається переймати український досвід у війні, особливо щодо дронів та антидронової технології, щоб внести його в оборонний план НАТО.

Між тим адміністрація Трампа знову домовляється з росіянами без участі української сторони: спеціальний посланець Путіна Кіріл Дмітрієв прибув до США, щоб зустрітися з представниками уряду Дональда Трампа щодо урегулювання війни в Україні.

Як пише Reuters, кремлівський радник обговорював з чиновниками Трампа питання мирної угоди, а також економічне співробітництво між США та Росією.

