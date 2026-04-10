Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Рютте: є кілька країн, які гальмують членство України в НАТО

Генсек НАТО заявив, що питання членства України наразі не перебуває на порядку денному.

Рютте: є кілька країн, які гальмують членство України в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання членства України в Альянсі наразі не перебуває на порядку денному через стримування окремих держав. 

Про це він заявив після виступу в Інституті Рональда Рейгана у США.

Як повідомив Генсек, під час саміту Альянсу, який відзначав 75-річчя НАТО, була досягнута домовленість щодо незворотного шляху України до членства, але кілька країн гальмують цей процес.

"Зокрема Німеччина, Словаччина, Угорщина та Сполучені Штати. Тому я не думаю, що це питання зараз стоїть на порядку денному", – сказав Рютте.

Він додав, що не вважає, що питання членства України в НАТО буде вирішене у короткостроковій перспективі. Натомість союзники зосереджують зусилля на напрацюванні гарантій безпеки, які мають унеможливити нову агресію РФ у разі припинення вогню або досягнення мирної угоди.

За словами Генсека, нині Альянс намагається переймати український досвід у війні, щоб внести його в оборонний план НАТО

«Особливо, що стосується дронів та антидронову технологію. Ви майстри у цьому», - зазначив Рютте.

  • Раніше, Рютте заявив, що НАТО відходить від нездорової залежності від США. Таку заяву він зробив після того, як Трамп розкритикував блок через недостатню підтримку у війні проти Ірану.
