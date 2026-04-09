Трамп пропонує утворити з Іраном спільне підприємство, аби брати плату за прохід Ормузькою протокою

Єврокомісія офіційно відкинула ідею встановлення плати за прохід суден через Ормузьку протоку, яку запропонував президент США Дональд Трамп, передає Euronews.

Трамп хотів утворити «спільне підприємство» з Іраном. У Брюсселі наголосили, що будь-які збори за транзит у цій протоці є незаконними і прямо суперечать нормам міжнародного права.

Речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що Ормузька протока є суспільним надбанням усього людства, а принцип свободи судноплавства виключає будь-які мита чи платежі. Хоча США та Іран не ратифікували Конвенцію ООН з морського права, її положення вважаються загальновизнаним звичаєвим правом. Згідно з ними, плата може стягуватися лише за конкретні послуги, як-от обслуговування порту, але не за простий прохід через стратегічно важливу протоку.

Наразі в затоці залишаються заблокованими близько 2000 суден та 20 000 моряків. Іран, який встановив жорсткий контроль над протокою після початку ударів США та Ізраїлю 28 лютого, вже запровадив власну систему зборів — 1 долар за кожен барель нафти на борту. Оплату беруть у китайських юанях або криптовалюті, і це дозволяє Тегерану уникати фінансового нагляду з боку Заходу.

Попри спротив ЄС у Білому домі зазначають, що ідея «спільного підприємства» обговорюється, але наразі пріоритетом залишається відкриття протоки без жодних обмежень. Єврокомісія ж залишила право вирішувати, чи платити незаконні збори, на розсуд приватних компаній та судновласників, виходячи з їхніх власних інтересів.