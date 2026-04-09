Трамп пропонує утворити з Іраном спільне підприємство, аби брати плату за прохід Ормузькою протокою

У ЄС виступають проти.

Єврокомісія офіційно відкинула ідею встановлення плати за прохід суден через Ормузьку протоку, яку запропонував президент США Дональд Трамп, передає Euronews.

Трамп хотів утворити «спільне підприємство» з Іраном. У Брюсселі наголосили, що будь-які збори за транзит у цій протоці є незаконними і прямо суперечать нормам міжнародного права.

Речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що Ормузька протока є суспільним надбанням усього людства, а принцип свободи судноплавства виключає будь-які мита чи платежі. Хоча США та Іран не ратифікували Конвенцію ООН з морського права, її положення вважаються загальновизнаним звичаєвим правом. Згідно з ними, плата може стягуватися лише за конкретні послуги, як-от обслуговування порту, але не за простий прохід через стратегічно важливу протоку.

Наразі в затоці залишаються заблокованими близько 2000 суден та 20 000 моряків. Іран, який встановив жорсткий контроль над протокою після початку ударів США та Ізраїлю 28 лютого, вже запровадив власну систему зборів — 1 долар за кожен барель нафти на борту. Оплату беруть у китайських юанях або криптовалюті, і це дозволяє Тегерану уникати фінансового нагляду з боку Заходу.

Попри спротив ЄС у Білому домі зазначають, що ідея «спільного підприємства» обговорюється, але наразі пріоритетом залишається відкриття протоки без жодних обмежень. Єврокомісія ж залишила право вирішувати, чи платити незаконні збори, на розсуд приватних компаній та судновласників, виходячи з їхніх власних інтересів.

