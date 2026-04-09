ЄС вимагає від уряду Угорщини негайних пояснень через оприлюднення розслідування, яке підтверджує координацію дій Будапешта з Москвою, пише «Європейська правда».
Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо повідомила, що нові деталі розмов між главами МЗС Угорщини та Росії свідчать про те, що угорські вето проти України в ЄС узгоджувалися з Кремлем.
За словами речниці, факти прямої співпраці держави-члена ЄС із країною-агресором є вкрай тривожними, бо це означає активну роботу проти безпеки й інтересів усіх громадян Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує обговорити цю проблему під час найближчої зустрічі лідерів держав-членів ЄС.
В інституціях ЄС дуже роздратовані новими фактами про пряму співпрацю уряду Орбана з росіянами. У Брюсселі наголошують, що втручання Москви у внутрішню політику Євросоюзу через один із його урядів є абсолютно неприйнятним.
ЄС прагне продемонструвати Будапешту, що така підривна діяльність матиме наслідки. Офіційні пояснення від угорської сторони очікуються найближчим часом.
- Віктор Орбан послідовно виступає проти посилення санкцій ЄС проти Росії та надання матеріальної допомоги Україні. За даними Bloomberg, у жовтні 2025 року він у розмові з Путіним пообіцяв допомагати «будь-яким можливим способом» і назвав Угорщину «мишкою» поруч із «левом»-Москвою.
- Нещодавно стало відомо, що угорський уряд підписав із Росією угоду про розширення економічних, торговельних, енергетичних і культурних зв’язків.
- Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів також оприлюднив нові записи телефонних розмов між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
- Розмови охоплюють період із грудня 2023-го до серпня 2025 року і показують, що Сіярто не просто обмінювався інформацією, а системно погоджував кроки Угорщини, використовуючи їх на користь Кремля.
- За даними журналістів, Сіярто регулярно інформував Лаврова про хід внутрішніх дискусій у ЄС, зокрема, щодо енергетичної політики, механізмів санкцій і переговорів про вступ України до ЄС. В одній із розмов він навіть погодився надіслати російській стороні документ, який стосувався мовного питання в українських регіонах, де проживають нацменшини, пояснюючи це як «не проблему».
- Також Сіярто обіцяв Лаврову документ щодо вступу України до ЄС.