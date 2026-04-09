ЄС вимагає від уряду Угорщини негайних пояснень через оприлюднення розслідування, яке підтверджує координацію дій Будапешта з Москвою, пише «Європейська правда».

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо повідомила, що нові деталі розмов між главами МЗС Угорщини та Росії свідчать про те, що угорські вето проти України в ЄС узгоджувалися з Кремлем.

За словами речниці, факти прямої співпраці держави-члена ЄС із країною-агресором є вкрай тривожними, бо це означає активну роботу проти безпеки й інтересів усіх громадян Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує обговорити цю проблему під час найближчої зустрічі лідерів держав-членів ЄС.

В інституціях ЄС дуже роздратовані новими фактами про пряму співпрацю уряду Орбана з росіянами. У Брюсселі наголошують, що втручання Москви у внутрішню політику Євросоюзу через один із його урядів є абсолютно неприйнятним.

ЄС прагне продемонструвати Будапешту, що така підривна діяльність матиме наслідки. Офіційні пояснення від угорської сторони очікуються найближчим часом.