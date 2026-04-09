​Петер Мадяр російському пропагандисту: “Дякую, що прийшли та насолоджуєтесь свободою тут, в Угорщині, а також зміною режиму”

Представників російського пропагандистського видання “Известия” щонайменше двічі помітили на передвиборчих мітингах за участі лідера угорської партії “Тиса” Петера Мадяра.

Про це повідомляє угорське видання Telex.hu.

“Дозвольте мені привітати російську пропаганду тут, у Кішкунлахазі! Дякую, що прийшли та насолоджуєтесь свободою тут, в Угорщині, а також зміною режиму”, – заявив Петер Мадяр у ході мітингу.

Як зазначає Telex.hu, прихильники опозиції при цьому скандували “Росіяни, йдіть додому!”.

За словами Петера Мадяра, місцеві журналісти, ймовірно, відмовилися працювати в інтетесах російської пропаганди, тому кореспондента доведелося привозити з Москви.

“Або, можливо, цей пан також є агентом ГРУ, який працює під прикриттям. У мене погані новини, сер, – я думаю, у вас є перекладач – угорська історія пишеться не в Москві, не в Брюсселі, не у Вашингтоні, а тут, на угорських вулицях, на угорських площах, угорським народом. Угорці – волелюбний народ, вони не люблять, коли їм вказують, як вирішувати і як голосувати”, – сказав лідер угорської опозиції, додавши, що угорці будуть святкувати сімдесяту річницю революції 1956 року у “справді вільній, справді незалежній, суверенній, європейській Угорщині”.

У свою чергу російські “Известия” опублікували повідомлення, що Петер Мадяр відмовився відповідати на їхні запитання, зазначивши, що “не має часу на російську пропаганду”.

Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. За оцінками соціологічної компанії Median на основі агрегації даних п'яти опитувань, партія “Тиса” може отримати в наступному парламенті більшість у дві третини голосів – 138-143 мандатів. “Фідес” може розраховувати на 49-55 місць, партія “Мі Хазанк” (“Наша батьківщина”) – 5 місць, ромська меншина – 1 мандат.