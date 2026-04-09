Міністр закордонних справ Бангладеш Халілур Рахман під час дводенного офіційного візиту до Індії поновив запит своєї країни про екстрадицію колишньої прем'єр-міністерки Шейх Хасіни.
Про це повідомляє DW.
Хасіна зараз проживає у вигнанні в Індії.
Видання зазначає, що це вперше новообраний уряд Бангладеш офіційно порушив це питання перед індійською владою, що сигналізує про різкіший поворот у дипломатичних відносинах між двома сусідніми країнами.
Під час свого першого візиту до Індії Рахман зустрівся з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром, радником з національної безпеки Аджитом Довалем та міністром нафти Хардіпом Сінгхом Пурі.
Індійські ЗМІ повідомляли, що Рахман закликав Нью-Делі видати Хасіну, а також колишнього міністра внутрішніх справ Індії Асадуззамана Хана. Однак Міністерство закордонних справ Індії опублікувало лише коротку заяву щодо зустрічей і не згадало про будь-який запит на екстрадицію.
Що відбулося раніше
- Студентське повстання, яке повалило 15-річний режим Хасіни у серпні 2024 року, було спричинене хвилею обурення через масову корупцію, порушення прав людини та економічний спад. За даними ООН, повстання та жорстокі репресії проти антиурядових протестувальників призвели до загибелі приблизно 1400 людей.
- Протягом останніх 18 місяців країною керував тимчасовий уряд під керівництвом лауреата Нобелівської премії Мухаммеда Юнуса, якому доручили підготувати країну до вільних і чесних виборів.
- Під час виборів Хасіна залишалася у вигнанні в Індії. Трибунал з воєнних злочинів засудив її до смертної кари за злочини проти людяності, скоєні в останні дні панування її режиму. Втеча експрем’єрки та відмова Індії повернути її назад стали ключовою проблемою в напружених відносинах між Даккою та Нью-Делі.