Міністр закордонних справ Бангладеш Халілур Рахман під час візиту до Індії поновив запит своєї країни про екстрадицію Хасіни.

Міністр закордонних справ Бангладеш Халілур Рахман під час дводенного офіційного візиту до Індії поновив запит своєї країни про екстрадицію колишньої прем'єр-міністерки Шейх Хасіни.

Про це повідомляє DW.

Хасіна зараз проживає у вигнанні в Індії.

Видання зазначає, що це вперше новообраний уряд Бангладеш офіційно порушив це питання перед індійською владою, що сигналізує про різкіший поворот у дипломатичних відносинах між двома сусідніми країнами.

Під час свого першого візиту до Індії Рахман зустрівся з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром, радником з національної безпеки Аджитом Довалем та міністром нафти Хардіпом Сінгхом Пурі.

Індійські ЗМІ повідомляли, що Рахман закликав Нью-Делі видати Хасіну, а також колишнього міністра внутрішніх справ Індії Асадуззамана Хана. Однак Міністерство закордонних справ Індії опублікувало лише коротку заяву щодо зустрічей і не згадало про будь-який запит на екстрадицію.

Що відбулося раніше