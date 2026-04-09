У Росії поскаржилися на атаку дронів та ушкодження нафтопровідної інфраструктури

Зайнялася електропідстанція.

Наслідки атаки у Краснодарському краї
Фото: Astra

У Росії поскаржилися на атаку дронів. Там нібито збили 69 безпілотників. Під атакою була Кримська лінійна виробничо-диспетчерська станція. Вона є об'єктом нафтопровідної інфраструктури, що входить до системи магістральних трубопроводів.

Про це пише Astra

Зазначається, що ЛВДС «Кримська» знаходиться у Краснодарському краї. Горить електропідстанція на її території.У ніч проти 9 квітня жителі міста Кримська Краснодарського краю повідомляли про велику кількість вибухів. 

Видання проаналізувало кадри з місця пожежі звідти і дійшло висновку, що атакована Кримська лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС). Це об'єкт нафтопровідної інфраструктури, що входить до системи магістральних трубопроводів. Зайнялася Підстанція ПС 110 кВ «Кримська НПС». Вона знаходиться на території ЛВДС «Кримська» (Лінійна виробничо-диспетчерська станція) АТ «Чорномортранснафта».

ЛВДС «Кримська» належить до управління Краснодарського районного управління магістральних нафтопроводів (КРУМН), яке, у свою чергу, входить до структури АТ «Чорномортранснафта». 

Станція качає нафту та нафтопродукти магістральними нафтопроводами (МН) «Тихорецьк – Новоросійськ 2,3», «Кримськ – Грушова» та «Кримськ – Краснодар», а також нафтопродуктопроводу (МНВП) «Тихорецьк – Новоросійськ 1». Від ЛПДС «Кримська» нафта і нафтопродукти транспортуються трубопроводами до порту Новоросійськ чи Ільський і Афіпський НПЗ.

