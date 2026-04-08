Демократи в Сенаті США хочуть обмежити військові повноваження Трампа

Адміністрація президента досі не надала Конгресу чітких відповідей щодо цілей війни, термінів її завершення та вартості для бюджету.

Демократи в Сенаті США наступного тижня ініціюватимуть голосування, щоб обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа щодо Ірану. 

Про це заявив лідер меншості в Сенаті Чак Шумер, передає CNN.

Це буде вже четверта спроба демократів цього року обмежити владу президента у питаннях ведення війни. Шумер наголосив на необхідності повернення Конгресу його повноважень, зазначивши, що жоден президент не має права одноосібно втягувати країну у збройний конфлікт. 

За словами сенатора, він намагався донести цю позицію до Білого дому перед оголошенням останнього припинення вогню.

Лідер демократів гостро розкритикував нещодавно оголошене двотижневе перемир’я, назвавши його крихким і таким, що не є повноцінним планом. Він переконаний, що єдиним рішенням може бути лише тривала дипломатія, а не тимчасові заходи. Шумер підкреслив, що адміністрація досі не надала Конгресу чітких відповідей щодо цілей війни, термінів її завершення та вартості для бюджету й життів громадян.

Поведінку Трампа Шумер назвав не просто непередбачуваною, а небезпечною для країни. Сенатор наполягає на тому, що відсутність стратегії та постійна зміна цілей адміністрацією вимагають негайного втручання законодавців для стабілізації ситуації в регіоні.

  • 8 квітня Трамп заявив про згоду на два тижні призупинити бомбардування та напад на Іран.
  • Умовою цього є відкриття Іраном Ормузької протоки. Домовленість Білий дім називає "двостороннім припиненням вогню". 
