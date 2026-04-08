ЦАХАЛ заявив про найбільший скоординований удар по Лівану з початку операції «Рев лева»

Цілями були об’єкти «Хезболли».

Винищувачі F35 ВПС Ізраїлю (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Протягом 10 хвилин і одночасно в кількох районах Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила найбільшу скоординовану атаку, спрямовану проти понад 100 командних центрів і військових об’єктів «Хезболли». Про це сьогодні вдень повідомила пресслужба ЦАХАЛу. 

Зазначається, що нещодавно ЦАХАЛ провів масштабну хвилю ударів по командних центрах і військових об’єктах «Хезболли» в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану. Це найбільша атака по інфраструктурі «Хезболли» з початку операції «Рев лева».

Серед уражених цілей:

  • штаби «Хезболли», військові об’єкти та центри управління і контролю;
  • розвідувальні командні центри та центральні штаби, які використовувалися бойовиками для координації й планування атак проти ізраїльських військових і цивільних;
  • інфраструктура ракетних і морських підрозділів «Хезболли», відповідальних за запуск ракет по ізраїльських силах на суші, морі та території Ізраїлю;
  • об’єкти сил «Радван» та авіаційного підрозділу (127) — елітних частин «Хезболли».

У ЦАХАЛ заявили, що атака ґрунтувалася на точних розвідданих і готувалася протягом кількох тижнів Оперативним управлінням, Розвідувальним управлінням, ВПС Ізраїлю та Північним командуванням.

Зазначається, що значна частина ураженої інфраструктури розташовувалася серед цивільного населення. Перед ударами, за твердженням ізраїльської сторони, вживали заходів для мінімізації шкоди для цивільних.

У ЦАХАЛ також заявили, що «Хезболла» свідомо долучилася до війни, діючи від імені Ірану, та шкодить Лівану і його населенню.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що продовжить діяти проти «Хезболли» і не допустить загроз цивільним Ізраїлю.

﻿
