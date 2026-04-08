Reuters: глава МЗС Угорщини Сіярто обіцяв Лаврову документ щодо вступу України до ЄС

В Угорщині не прокоментували нові витоки аудіозаписів.

Reuters: глава МЗС Угорщини Сіярто обіцяв Лаврову документ щодо вступу України до ЄС
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто імовірно пропонував передати своєму російському колезі Сергію Лаврову документ, пов’язаний із процесом вступу України до ЄС.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на витоки аудіозаписів, оприлюднених консорціумом журналістських розслідувань VSquare.

Згідно з оприлюдненими записами, під час однієї з розмов Лавров згадує про зацікавленість Москви у документі щодо ролі мов національних меншин у переговорах про вступ України до ЄС. У відповідь Сіярто заявляє: «Я надішлю вам. Це не проблема».

Водночас не зрозуміло про який саме документ ішлося і чи був він у відкритому доступі. Агенство не змогло незалежно підтвердити автентичність записів. Офіційний Будапешт наразі не прокоментував нові витоки, у Кремлі також утрималися від заяв.

За даними розслідувачів, записи мають дружній тон і можуть свідчити про тісні контакти між угорською владою та Росією. Вони також містять обговорення підготовки візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви у 2024 році та блокування нових санкцій ЄС проти РФ у 2025 році.

Раніше Сіярто заявляв, що прослуховування його розмов є «великим скандалом», а Орбан доручив провести розслідування. 

  • Раніше видання The Washington Post повідомила, що Сіярто регулярно обмінюється інформацією телефоном з Лавровим під час перерв у переговорах з ЄС, майже в режимі реального часу.
  • У розмові 30 серпня 2024 року Сіярто з очільником російського МЗС Сєргєєм Лавровим, міністр закордонних справ Росії повідомив, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру Гульбахор Ісмаїлову виключили зі списків санкцій ЄС. Сіярто пообіцяв Лаврову допомогти їм у цьому питанні.
  • У тій же розмові Сіярто також розкрив деталі засідання Ради ЄС у закордонних справах, у якому він брав участь напередодні.
  • Також відомо, що Петер Сіярто тісно контактував із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним щодо санкцій. 
﻿
