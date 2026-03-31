Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Сіярто відкинув критику через оприлюднені розмови з Лавровим: “регулярно консультуюся щодо санкцій з міністрами поза ЄС”

"Сьогодні “підслуховувачі” зробили ще одне величезне “відкриття”: вони довели, що я кажу те саме публічно, що й по телефону… Чудова робота!”.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно консультується і консультувався щодо санкцій з міністрами закордонних справ багатьох країн, що не входять до Євросоюзу.

Про це він написав на соціальній платформі Facebook.

“Вже деякий час відомо, що іноземні спецслужби – за активної участі угорських журналістів – перехоплюють мої телефонні розмови. Сьогодні “підслуховувачі” зробили ще одне величезне “відкриття”: вони довели, що я кажу те саме публічно, що й по телефону… Чудова робота!”, – заявив він.

Раніше стало відомо, що уряд Віктора Орбана тривалий час забезпечував Кремль доступом до закритих обговорень у ЄС. 

За даними європейської розвідки, Сіярто під час перерв на засіданнях євроблоку регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову. У таких розмовах він надавав “прямі звіти” про перебіг дискусій та обговорення можливих рішень.

Вчора у ЗМІ злили аудіозаписи розмови Сіярто і Лаврова. Як пише Українська правда, серед розмов, зокрема, була й така, що стосувалася лобіювання Сіярто скасування санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової.

У дописі на FB Сіярто повторює, що “політика санкцій провальна і завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії”. “Ми також незліченну кількість разів чітко давали зрозуміти, що ніколи не дозволимо запровадити санкції проти осіб чи компаній, які важливі для безпеки енергопостачання Угорщини чи досягнення миру, а також проти тих, проти кого їх вводити просто немає сенсу… І ми продовжуватимемо наполягати на цьому в майбутньому”, – додав він. 

