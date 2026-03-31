Губернатор Флориди підписав закон про перейменування аеропорту в Палм-Біч на честь Трампа

Перш ніж перейменування відбудеться, необхідно подати офіційний запит до Федерального управління цивільної авіації США, яке має внести зміни до навігаційних баз даних і схем польотів, а також оновити вивіски аеропорту.

Губернатор Флориди ДеСантіс у понеділок підписав закон, згідно з яким міжнародний аеропорт Палм-Біч перейменують на «Міжнародний аеропорт президента Дональда Дж. Трампа», передає The Guardian.

Бізнес-імперія родини Трампа подала заявку на торговельну марку назви аеропорту ще в лютому. Якщо її схвалять, перейменування набуде чинності 1 липня.

Аеропорт у Флориді стане черговим у низці об’єктів — будівель, установ, державних програм, військових кораблів ВМС, національних паркових абонементів і навіть грошей — які отримали ім’я президента США.

Минулого року ДеСантіс також працював над виділенням ділянки в Маямі для президентської бібліотеки Трампа. У соцмережі Truth Social Трамп опублікував відео з візуалізацією бібліотеки: на ньому показано гігантський дзеркальний хмарочос із його ім’ям і американським прапором.

Трамп, уродженець Нью-Йорка, переїхав до Флориди у 2019 році. Раніше він жив у пентхаусі в Trump Tower, а тепер його основна резиденція — курорт Мар-а-Лаго у Вест-Палм-Біч.