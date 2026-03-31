Норвегія та Ісландія можуть вступити в ЄС раніше України

Дві держави, які раніше офіційно відмовилися від інтеграції в Європейський Союз, можуть приєднатися до блоку швидше, ніж чинні кандидати. Йдеться про Ісландію та Норвегію.

Як пише Politico, заможні північні країни, які не бачили економічних переваг від вступу до ЄС, тепер розглядають блок з точки зору додаткових безпекових гарантій від Брюсселя. На тлі руйнування післявоєнного світового порядку, вторгнення Росії в Україну та нової політики адміністрації у США "бути на самоті стало не вигідно".

Процес приєднання Ісландії та Норвегії може бути стрімким, адже вони фактично на 80% гармонізували законодавство з європейським. До того ж, обидві країни не мають зустріти опору серед чинних членів ЄС, на відміну від східноєвропейських кандидатів, включно з Україною. У ЄС говорять, що "не хочуть нової Угорщини чи Словаччини, де через 10-15 років може статися що завгодно, і доведеться мати справу з новим Орбаном".