Болгарія приєдналася до програми PURL

Участь Болгарії у програмі відкриває додаткові можливості для зміцнення системи ППО України.

Президент України Володимир Зеленський подякував болгарським партнерам за приєднання до програми PURL і наголосив на важливості цього кроку для зміцнення обороноздатності України.

Про це глава держави заявив під час спільного спілкування з представниками медіа разом із тимчасовим прем’єр-міністром Болгарії Андрій Гюров у Києві, пише "Укрінформ".

"Також вдячний за позитивний сигнал, що Болгарія доєднується до програми PURL. І тут важливий передусім сам сигнал. По-друге – це можливість для нас посилювати нашу стратегію протиповітряної оборони перед наступним опалювальним сезоном", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що участь Болгарії у програмі відкриває додаткові можливості для зміцнення системи ППО України в умовах постійних загроз.

Окрім цього, глава держави відзначив стабільні та добросусідські відносини між Україною та Болгарією.

"Я вдячний, що є пряма, прозора й зрозуміла підтримка Болгарією України щодо нашого майбутнього вступу в Європейський Союз. Дякуємо за таку послідовну політику", – додав він.

