Зеленський: Україна готова до співпраці з Болгарією у сфері атомної енергетики

Під час пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Андреєм Гюровим президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова продовжувати співробітництво з Болгарією у напрямку постачання блоків для атомних електростанцій.

За його словами, рішення щодо реалізації цього проєкту залишається за болгарською стороною.

"На мій погляд, ми даємо просто сигнал, що готові до продовження співробітництва в напрямку блоків для атомної станції. Чому? У нас є атомні станції, це розраховано. Росія купувала шість блоків атомної генерації в Україні. Ця енергетика достатньо дешева. Могла б допомагати і українцям, і експортувати цю допомогу в інші країни, включаючи, напевно, Східну Європу і Молдову, яка потерпає від великого дефіциту", — наголосив Зеленський.